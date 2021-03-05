【兩會焦點】王晨：香港選舉制度缺陷，反中亂港勢力奪權有機可乘

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》全國人大會議今日在北京人民大會堂開幕，

全國人大常委會副委員長王晨就有關完善香港特區選舉制度的草案議案內容作出解說時表示，近

幾年，特別是２０１９年香港發生反修例風波以來，反中亂港勢力與本土激進分離勢力公然鼓吹

「港獨」等主張，通過特區選舉平台，立法會和區議會議事平台或公職人員身分，肆無忌憚從事

反中亂港活動，癱瘓立法會運作，阻撓特區政府依法施政，策劃並實施所謂預選，妄圖通過選舉

掌控香港立法會主導權，奪取香港管治權。

王晨表示，一些外國和境外勢力，通過立法和行政等方式，以及一些駐港領事機構和非政府

組織，公然干預香港事務，對中央有關人員粗暴進行所謂「制裁」，明目張膽為香港反中亂港勢

力提供保護傘，這些行為和活動，嚴重影響香港的憲制和法治秩序，嚴重挑戰憲法、基本法和國

安法的權威，嚴重危害國家主權安全發展利益，破壞香港的大局穩定，要堅決反對，必須採取有

效措施防範和化解風險。

王晨認為，香港社會出現的一些亂象表明，香港特區的選舉制度存在明顯漏洞和缺陷，給奪

取香港特區管制權提供了可乘之機。有必要採取措施完善香港特區選舉制度，消除制度機制方面

存在的隱患和風險。回歸後香港重新納入國家治理體制，行政長官和立法會的選舉辦法，是重要

組合部分，應符合特區實際情況，確保愛國者治港。只有做到愛國者治港，中央對特區的全面管

制權，才能得到有效落實，和基本法的確定的憲制秩序，才能得到有效維護各種深層次問題，才

能得到有效解決，香港才能實現長治久安。

