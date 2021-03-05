【兩會焦點】王晨：完善特首立法會選舉制度修改基本法附件一及二

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》全國人大會議今日在北京人民大會堂開幕，

全國人大常委會副委員長王晨就有關完善香港特區選舉制度的草案議案內容作出解說時表示，全

國人大常委會將修改香港基本法附件一和附件二。修訂後的附件一和附件二將對香港特區實行新

的民主選舉制度作出具體明確規定，在國家層面完成對附件一和附件二的修訂後，香港特區將據

此對本地有關法律作出相應修改。

王晨指出，完善香港特區選舉制度的總體思路是，以對選委會重新構建及增加賦權為核心，

進行總體制度設計，調整和優化選委會的規模、組成和產生辦法，繼續由選委會選出行政長官，

並賦予選委會選舉產生較大比例的立法會議員，以及直接參與提名全部立法會議員候選人的新職

能。為保持制度連續性，將會只修改基本法附件一和二，不會修改基本法正文，由中央以決定加

立法的方式，分部推行。

王晨又指，在全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，同有關方面及早啟動

相關修例程序，在經修訂的附件一及附件二依法公布實行的同時，原有的附件一及附件二會廢止

。

王晨說，要通過選委會擴大香港社會均衡有序的政治參與和更廣泛的代表性，亦要建立全流

程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況，有香港特色的新民主選舉制度。

