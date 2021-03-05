【兩會焦點】全國人大今開幕１１日閉幕，將審議完善香港選舉制度

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今日在北京人民大會堂開幕，１１日閉幕。全國人

大發言人張業遂昨日（４日）晚間在人大首場記者會上公布了此次會議的十項議程，其中關於提

請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案位於第七

項議程。

張業遂表示，近年來的情況表明，香港特別行政區的選舉制度需要與時俱進作出完善。全國

人大作為最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對完善香港特別行政區

選舉制度作出決定，既是全國人大的權力，也是全國人大的責任。

本屆人大會議的其他議程包括：審議政府工作報告；審查十四五規劃和２０３５年遠景目標

綱要草案；審查計劃報告及草案；審查預算報告及草案；審議人大常務委員會關於提請審議《中

華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議案；審議人大常務委員會關於提請審

議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案）》的議案；審議人大常委會工作報

告；審議最高人民法院工作報告，以及審議最高人民檢察院工作報告。



＊取消超區議席，特首選委員會人數增至１５００人＊



香港媒體消息指，中央提出完善香港選舉制度的具體建議，包括提出取消行政長官選委會的

區議員及立法會超區議席，擴大選舉委員會的人數，由現時１２００人增至１５００人，目前的

４個界別會增至５個，每個界別３００人。

立法會方面，人數會由目前７０人增至９０人，在目前的地區直選和功能組別之外，新增由

選委會選出的議席，每個部分分別３０人，「超級區議會」議席將會取消。

有消息指由於選委會的選舉１２月才舉行，立法會換屆選舉預料要押後一年，讓新組成的選

委會成員選出３０個立法會議席。（ｌｃ）

