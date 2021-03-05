【兩會焦點】人行上海總部金鵬輝：穩慎推進人民幣國際化

《經濟通通訊社５日專訊》全國政協委員，人行上海總部副主任、上海分行行長金鵬輝昨日

（４日）在接受《上海證券報》專訪時表示，「十四五」期間，人行上海總部將穩慎推進人民幣

國際化，進一步推動外匯管理轉型升級，支持上海涉外經濟高質量發展。

在人民幣跨境金融服務方面，一是支持開展各類跨境經濟活動中使用人民幣跨境金融服務；

二是要打通經常帳戶交易人民幣結算和集團內資金往來人民幣結算的循環通道；三是支持在臨港

搭建人民幣（資金╱資產）在岸 離岸循環機制。

在外匯管理服務方面，有六方面工作要推進，包括在臨港新片區盡快實現銀行真實性審核從

事前審查轉為事後核查，保證企業跨境資金收付更加便利；推動跨境投融資便利化提質升級；研

究允許跨國公司跨境資金池開展轉口貿易和離岸轉手買賣業務，支持企業在新片區內建設「離岸

貿易集聚區」；擇機在臨港新片區推進跨境貿易投資高水平對外開放，進一步便利跨境資金使用

和匯兌等。



＊探索推動人民幣資本項目可兌換在滬先行先試＊



此外，人行上海總部還將積極配合人行總行、上海市政府做好上海國際金融中心全局謀劃，

制定具體措施，推動上海國際金融中心建設由高速增長向高質量發展轉變。

具體措施包括，在臨港新片區實行更大程度的金融改革開放壓力測試，推動境外機構投資者

進入銀行間債券市場備案轉型，由以非法人產品為主向法人機構轉變。協助總行在滬金融基礎設

施和平台拓展國際業務，繼續支持上海黃金交易所拓展境外機構投資者，推動保險資金入市，提

升中國黃金市場影響力。

同時，支持浦東發展人民幣離岸交易、跨境貿易結算和海外融資服務，建設國際金融資產交

易平台。探索推動人民幣可自由使用和資本項目可兌換在上海先行先試。做好人民銀行總行金融

科技相關基礎設施落戶上海相關工作。有序推進數字人民幣試點。

最後，還要支持金融機構為中資「走出去」企業和外資跨國企業總部開展跨境金融服務。支

持中外資跨國經營企業開展跨境財資管理活動。加大金融法治研究力度，探索判例法與成文法相

結合的規制機制。（ｌｃ）

