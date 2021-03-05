《午市前瞻》港股低位有資金博反彈，短期或可重上２９８００點

《經濟通通訊社５日專訊》美聯儲局主席鮑威爾，重申聯儲局改變政策前會保持耐性，惟未

見開啟「扭曲操作」（ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｔｗｉｓｔ）行動，言論令市場失望，美１０年期

債息立即反彈重返１﹒５厘上水平，拖累美股繼續下挫，港股受外圍拖累開報２８６６７點，跌

５６９點。開市初段出現「恐慌拋售」，港股一度低見２８５１３點挫７２３點。未幾，全國人

大會議召開，國務院總理李克強發表政府工作報告，指全年發展主要目標任務較好完成，加上內

銀、石油及消費股撐市，帶動港股跌幅收窄，半日最高曾見２９１６５跌７１點。半日收報２９

１５５點，跌８１點或跌０﹒２８％，主板成交１４１４﹒０１億元。國企指數報１１２９６點

，跌２９點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報８６６９點，跌１５０點或跌１﹒７０％。

Ａ股半日個別發展，上證綜合指數報３４９１點，跌１１點或跌０﹒３４％，成交２６８３

﹒５３億元人民幣。深證成份指數報１４３９９點，跌１６點或跌０﹒１１％，成交３０２６﹒

１７億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒１４％，報６８９元；友邦（０１２９９）跌１﹒

３％，報９８﹒５５元；匯控（００００５）跌０﹒８６％，報４６﹒１５元；中移動（００９

４１）升１﹒８２％，報５６元；港交所（００３８８）跌０﹒９９％，報４７８﹒２元．



＊科技股跌勢喘定，金蝶反彈逾２％＊



美債息反彈，科技股普遍低開。早段低位資金重新流入，科技股普遍跌幅收窄，更有股份倒

升。阿里巴巴（０９９８８）升０﹒１８％，報２２７﹒６元；金蝶（００２６８）升２﹒３５

％，報２６﹒１元；小米（０１８１０）跌３﹒１５％，報２４﹒６元；美團（０３６９０）升

０﹒０６％，報３４０﹒２元。

李克強指今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長６％以上、城鎮新增就業１１００萬

人以上，城鎮調查失業率５％左右；居民消費價格漲幅３％左右。內銀股普遍上升，建行（００

９３９）升１﹒１％，報６﹒４５元；工行（０１３９８）升２﹒８４％，報５﹒４３元；郵儲

行（０１６５８）升１﹒１６％，報６﹒０９元；招行（０３９６８）跌２％，報６１﹒１５元

；農行（０１２８８）升３﹒４％，報３﹒０４元。



＊政府鼓勵「穩定增加」汽車消費，長汽半日走高４％＊



李克強在工作報告中，指政府將鼓勵「穩定增加」汽車消費，將增加停車場、充電樁、換電

站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。部分汽車股逆市上揚，長汽（０２３３３）升４﹒

３％，報２１﹒８５元；比亞迪（０１２１１）升１﹒０２％，報１９９元；東風（００４８９

）升１﹒６９％，報７﹒２３元；廣汽（０２２３８）升１﹒６８％，報７﹒２５元；吉利（０

０１７５）升０﹒２％，報２４﹒７元；主打電動兩輪車的雅迪（０１５８５）升８﹒１％，報

１８﹒１６元。

部分消費股亦見反彈。呷哺呷哺（００５２０）升１０﹒６４％，報１８﹒７２元；蒙牛（

０２３１９）升２﹒７７％，報４０﹒８元；安踏（０２０２０）升１﹒５１％，報１２１﹒４

元；青啤（００１６８）升３﹒８５％，報６４﹒７元；恆安（０１０４４）升３﹒１１％，報

５４﹒７５元。



＊李偉傑：部署新經濟博反彈只宜作超短線部署＊



港股今日裂口低開後反彈。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊

社》表示，近日港股下跌由於美債息上升影響，而港股今早因Ａ股倒升而回彈。但他對港股後市

看法仍樂觀，他指雖然債息上升對短期大市仍有壓力，但由於現時正值人大兩會召開，相信下星

期仍會有維穩動作穩定股市表現，加上恆指於２８５００點明顯有資金流入博反彈，相信該關提

供較大支持，因而料短期港股可再揚升，甚至重上２９８００點水平。不過李偉傑提醒，港股短

期走勢相信仍會十分波動。

板塊部署方面，李偉傑認為新經濟股受債息升影響，短期表現仍會十分波動。如好友欲入市

博反彈，他只建議超短線部署，宜單日內完成買賣，避免受美股突發負面消息影響股價裂口低開

。其中他建議比亞迪（０１２１１）與美團（０３６９０）可於單日跌幅達４％至５％時入市作

單日操作；他同時看好騰訊（００７００）業績與手遊發展，認為可作數日的短線操作，建議可

待６５０元才買入。

而對於資金熱捧的傳統股，他建議部署內銀作中、長線部署，當中推薦招行（０３９６８）

與郵儲行（０１６５８），認為該兩間公司派息回報較大。招行建議５９元以下位置部署，中線

目標６８元至６９元；而郵儲行則可待回調至５﹒８元位置買入，中線上望７元。（ｋｓ、ｊｃ

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