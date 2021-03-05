【北水炒Ｄ乜】淨流入４６﹒４億人幣，買騰訊中移動沽中建材小米

《經濟通通訊社５日專訊》市場續憂債息抽升，隔晚美股下挫，不過中國今年經濟增長目標

設於６％以上，Ａ股先挫後回穩，港股跌幅收窄。恆指低開５６９點，失兩萬九及５０天線（約

２８８７５點），曾插７２３點，見２８５１３點，之後跌幅收窄，午後走強，曾升１６０點，

見２９３９７點全日高，收市跌１３８點或０﹒４７％，報２９０９８。

按額度計算，北水全日淨流入４６﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國移動（００９４１）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中

國建材（０３３２３）、小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）。

主板成交２４０４﹒３６億元增加７﹒２％。其中港股通成交５５６﹒８億元，佔總成交

２３﹒２％。



＊北水大力掃騰訊，淨流入超２０億＊



騰訊控股跌１﹒５９％報６７９元，北水淨買入２０﹒１億元。

中國移動升３﹒３６％報５６﹒８５元，北水淨買入９﹒２億元。

建設銀行升１﹒７２％報６﹒４９元，北水淨買入２﹒６億元。

中建材跌８﹒８６％報１０﹒７元，北水淨賣出６﹒３億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２０﹒１４

中國移動 （００９４１） ９﹒２５

建設銀行 （００９３９） ２﹒６２

中國海洋石油 （００８８３） １﹒３５

思摩爾國際 （０６９６９） １﹒２７



淨沽出最多港股：

中國建材 （０３３２３） －６﹒３２

小米集團 （０１８１０） －４﹒６１

香港交易所 （００３８８） －４﹒４７

美團 （０３６９０） －４﹒４３

紫金礦業 （０２８９９） －１﹒０２

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（ｃａ）

