《美元走勢－羅明立》關注美國最新就業數據

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒２６ １０７﹒８２ １０８﹒２４

歐元╱美元 １﹒１９６９ １﹒１９５２ １﹒１９５６

英鎊╱美元 １﹒３９０６ １﹒３８６７ １﹒３８８３

美元╱瑞郎 ０﹒９２９６ ０﹒９２８５ ０﹒９２９１

美元╱港元 ７﹒７５１７ ７﹒７５８９ ７﹒７６０５

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《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾周四（４日）表示，通脹回升只是暫時的，局方會保持耐性

，在勞工市場而言，需要讓工資增長及就業職位全面恢復，在此之前，會維持寬鬆貨幣政策。然

而，鮑威爾並未表示美聯儲將增加資產購買計劃，市場亦認為美聯儲未有足夠說明釋除投資者對

債息上升的憂慮。１０年期國債息率升至１﹒５５厘，股市續跌而美元走強。

歐盟統計局資料顯示，經季節調整後，歐元區１月失業率８﹒１％，與去年１２月相同，低

於市場預期的８﹒３％，但失業率仍然在年內的高點位。歐元區１月的零售銷售按月大跌

５﹒９％，遠差於預期。美元走高令歐元跌至１﹒１９５０附近，下行壓力未減。

今日（５日）美國將公布最新就業數據，如數據強勁將令市場更擔心通脹溫，一旦聯儲局的

政策被認為落後於市場形勢，資金將進一步從股市流出，美元亦會繼續受到支持。相反，如就業

數據疲弱，債息應有機稍為回落，股市則可望喘定。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３８６０ １﹒３８６０ １﹒３８１０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

