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即市新聞

05/03/2021 15:46

《美元走勢－羅明立》關注美國最新就業數據

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２６　　　１０７﹒８２　　　１０８﹒２４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９６９　　　１﹒１９５２　　　１﹒１９５６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９０６　　　１﹒３８６７　　　１﹒３８８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２９６　　　０﹒９２８５　　　０﹒９２９１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１７　　　７﹒７５８９　　　７﹒７６０５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲主席鮑威爾周四（４日）表示，通脹回升只是暫時的，局方會保持耐性
，在勞工市場而言，需要讓工資增長及就業職位全面恢復，在此之前，會維持寬鬆貨幣政策。然
而，鮑威爾並未表示美聯儲將增加資產購買計劃，市場亦認為美聯儲未有足夠說明釋除投資者對
債息上升的憂慮。１０年期國債息率升至１﹒５５厘，股市續跌而美元走強。
　　歐盟統計局資料顯示，經季節調整後，歐元區１月失業率８﹒１％，與去年１２月相同，低
於市場預期的８﹒３％，但失業率仍然在年內的高點位。歐元區１月的零售銷售按月大跌
５﹒９％，遠差於預期。美元走高令歐元跌至１﹒１９５０附近，下行壓力未減。
　　今日（５日）美國將公布最新就業數據，如數據強勁將令市場更擔心通脹溫，一旦聯儲局的
政策被認為落後於市場形勢，資金將進一步從股市流出，美元亦會繼續受到支持。相反，如就業
數據疲弱，債息應有機稍為回落，股市則可望喘定。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３８６０　　　１﹒３８６０　　　１﹒３８１０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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