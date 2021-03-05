《ＩＰＯ反應》汽車之家（２５１８）現抽飛，孖展暫錄２９億

汽車之家（０２５１８）昨（４日）首日招股，綜合各間券商數據，部分券商出現抽飛，汽

車之家孖展暫錄得２８﹒９億元，以公開發售部分計，超額認購２﹒８倍。其中，富途證券借出

１５﹒５億元，耀才借出２億元、方德證券借出１﹒８５億元。汽車之家下周二（９日）截止招

股，３月１５日掛牌。《香港經濟日報》

