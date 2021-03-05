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05/03/2021 11:32

【兩會焦點】董建華於人民大會堂跌倒，數人扶起後步行離開會議廳

　　《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今日在北京人民大會堂開幕。全國政協副主席、前
行政長官董建華今早在北京人民大會堂出席人大會議後，離開座位時跌倒，隨即有數人扶起他，
其後董建華步行離開會議廳期間，扶著身旁的另一人。列席會議的行政長官林鄭月娥亦有走向董
建華了解情況。（ｂｉ）

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