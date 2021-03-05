【兩會焦點】廠商會：完善香港選舉制可撥亂反正，讓經濟回復正軌

《經濟通通訊社５日專訊》對於全國人大代表大會將審議完善香港選舉制度的決定（草案）

，廠商會對此表示支持，相信透過完善香港各級選舉制度，能夠維護「一國兩制」憲制秩序，讓

香港政治、社會、經濟等盡快回復正軌。

廠商會會長史立德期望，全國人大會議完善本港選舉制度後，可以撥亂反正，重建和平、理

性的政治生態，減少社會內耗，聚焦經濟和民生發展。（ｃｌ）

