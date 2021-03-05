【夜期時段】即月期指最新報２８８９６點，升４點，低水２０２點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９１５點，升２３點，低水

１８３點，最新報２８８９６點，升４點，低水２０２點，合約成交３０８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１２５９點，跌２點，低水３３點，最新報１１２６１點

，無升跌，低水３１點，合約成交２９５張。

