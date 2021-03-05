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05/03/2021 14:46

【兩會焦點】中聯辦：完善選舉制度充分考慮香港情況，具堅實基礎

　　《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議將審議關於完善香港特區選舉制度的決定草案的議
案。中聯辦發言人表示，香港特區選舉制度的完善，是一個香港社會關注度極高的政治議題，中
央對此十分審慎，有關部門已經並將繼續以多種方式廣泛聽取、吸納香港社會各界的意見。全國
人大及其常委會以「決定＋修法」分步推進的方式，在憲制層面對香港的選舉制度進行完善，完
全符合憲法和基本法的有關規定，充分考慮了香港的現實需要和具體情況，具有堅實的法治基礎
、政治基礎和民意基礎。

＊選舉制度必須為落實「愛國者治港」提供堅實保障＊

　　發言人指出，在任何一個國家，無論是中央還是地方管治權，都必須始終掌握在愛國者手中
，國家主權、安全、發展利益才不會受到威脅，這是普世公理。只有真正的愛國者，才會珍惜香
港的繁榮穩定，才能全面準確理解「一國兩制」方針，才能堅守「一國兩制」原則底線，從而確
保「一國兩制」不變形、不走樣。選舉制度作為特區政治體制的重要組成部分，必須符合「一國
兩制」方針，必須為全面貫徹、體現和落實「愛國者治港」原則提供堅實保障。

＊選舉制度存明顯漏洞和缺陷，必須採堅決措施解決＊

　　發言人又指，近年來，一些反中亂港分子和本土激進分離勢力，在美西方反華勢力支持煽動
下，利用現行選舉制度漏洞進入特別行政區治理架構，肆無忌憚進行反中亂港活動，散布「港獨
」主張，抗拒中央管治，阻撓特區政府施政，甚至與外部敵對勢力勾連，企圖通過操控選舉奪取
管治權，充分表明現行選舉制度已經存在明顯漏洞和缺陷，必須採取堅決措施予以解決。中央對
全面準確貫徹落實「一國兩制」和基本法負有最大責任。政治體制問題是中央事權，面對特別行
政區選舉制度出現的漏洞和風險，中央從憲制層面修改完善相關制度，是其權力和責任所在，具
有毋庸置疑和不可挑戰的權威性。
　　發言人最後強調，「愛之切，則為之計深遠」，完善香港特區的選舉制度、確保「愛國者治
港」，是維護國家主權、安全、發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠的必然要求，是香港社會
早日停止政治爭拗、心無旁騖謀發展，維護香港長期繁榮穩定的必由之路。做好這項工作，功在
當今，惠及長遠。（ｂｉ）

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