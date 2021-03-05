《再戰明天》加拿大議息人大周四閉幕，華置鐵塔下周一業績

《經濟通通訊社５日專訊》下周，全國人大政協會議閉幕和加拿大議息，料為市場焦點。



＊全國人大會議續開，英倫銀行總裁講話＊



在北京，全國人大政協會議下周繼續召開，其中人大下周四（１１日）閉幕。在外圍重要經

濟活動上，本港時間下周一（８日）２：００ｐｍ，日本央行副總裁雨宮正佳在央行３月評估政

策工具之前在一個研討會上發表講話。同日６：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利就英國經濟前景發

表講話。下周三（１０日）１１：００ｐｍ，加拿大央行宣布政策利率聲明。



＊澳洲公布２月外匯儲備＊



數據方面，下周日（７日）中國公布２月外匯儲備，料由３２１０７億美元降至３２０００

億美元。下周一中國公布２月外商直接投資。周一７：５０ａｍ，日本公布１月國際收支經常帳

餘額，料由１１６５６億日圓升至１２３０６億日圓。１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標，

料由８８﹒３升至９１﹒６；１月領先指標料由９５﹒３升至９６﹒８。３：００ｐｍ，德國公

布１月工業生產，月率料下滑１﹒５％。

本港，下周一公布業績的公司有：華人置業（００１２７）、中國鐵塔（００７８８）、海

豐國際（０１３０８）、金界控股（０３９１８）。（ｈｌ）

