【企業盈喜】魯証期貨（１４６１）料去年淨利按年升最多１倍

《經濟通通訊社５日專訊》魯証期貨（０１４６１）公布，預計集團截至２０２０年１２月

３１日止年度歸屬於股東淨利潤較２０１９年同期增長約８０％至１００％。

盈利大幅增長主要由於集團抓住市場機遇，積極推進各項改革，優化機制，進一步激發經營

主體活力；加快業務轉型，提升線上展業及線上服務客戶水準，互聯網展業模式盡顯優勢，經紀

業務收入大幅增加；及場外期權業務持續保持行業領先地位，對沖業務收益增加。（ｂｎ）

