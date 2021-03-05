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05/03/2021 17:42

【國安立法】初選案爭議，張舉能促全面檢視法院處理聆訊旁聽安排

　　《經濟通通訊社５日專訊》香港司法機構表示，留意到社會各界對初選案件聆訊及其他安排
的意見，終審法院首席法官張舉能已作出指示，在維護司法公正的前題下，即時全面檢視各級法
院處理涉及眾多名訴訟人及旁聽人士案件的聆訊和各有關安排，以適時提出優化措施，改善相關
事宜，包括聆訊的時間編排、旁聽的座位分配、轉播的安排等。
　　就一宗涉及４７名被告人於西九龍裁判法院審理個案的聆訊安排，司法機構表示，所有４７
位被告人被共同控以一項罪名及在同一宗案件被起訴，按法庭程序案件必須由同一位裁判官審理
。此外，３月１日是該案件首次在法庭提訊，涉案的眾多被告人在前一天被拘控，之後安排在翌
日帶上法庭。是故法庭在極短時間內須緊急地盡量運用有限的法庭設施，為案件的聆訊、轉播、
旁聽座位分配、人流管理、保安等方面作出安排。
　　司法機構續指，這宗案件聆訊持續進行四天，超過４０小時，法庭每天除處理聆訊的具體流
程外，亦同時需要處理法庭內外不時有數百名法庭使用者的排隊、秩序和抗疫等安排事宜。面對
前所未有的龐大挑戰，有關安排的具體細節難免有不足之處。（ｂｎ）（ｚｚ）

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