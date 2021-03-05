【企業盈警】德林國際料去年純利將按年減少４３％

《經濟通通訊社５日專訊》德林國際（０１１２６）發盈警，預期截至去年底止，年度純利

將按年減少約４３％，並預料去年收入將按年減少５％，毛利亦將錄得３１％的減幅。

公司指，有關減少主要由於受新型冠狀病毒疫情影響，市場總體交易量減少。（ｓｋ）

