【兩會焦點】人大審議香港選舉制，雷鼎鳴：意料之內

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今日在北京開幕，議程上包括審議全國人大常委會

關於提請審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》的議案。

據了解，中央建議特首選委會由１２００人增至１５００人，取消１１７個區議會席位，選委會

界別由４個增至５個；而立法會則由７０席增至９０席，取消「超區」和區議會（一）共６個議

席。

另外，立法會和行政長官參選人需由選委審核是否愛國愛港，參選人需要在５個界別都取得

一定數量的提名，才能成為候選人，另外也會設立審查委員會，審核參選人是否符合愛國愛港的

標準。



＊社運挑戰國家權威，人大改港選制意料之內＊



人大審議有關議程引來熱議，香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴在《經濟通

通訊社》ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘節目上指出，人大審議香港選舉制度是意料之內，香港經歷

２０１４年「雨傘運動」及２０１９年「反修例風波」後，中央政府認為示威者正在挑戰國家的

權威，不得不干涉香港政制發展。

他又指，香港回歸２０多年，中央政府對香港一直採取不干預的態度，讓香港享有高度自由

，在制度上不打算有任何重大改革，但經歷社會運動後，中央政府不可能坐視不理，將來或許有

更多措施出台，以防有外部勢力奪去香港政權。



＊改制杜絕賣國者治港，非容不下反對聲音＊



被問到日後政壇是否只得一種聲音，雷鼎鳴指人大改革選舉制度只是排除主張「港獨」份子

或賣國者進入管治體制，並非容不下反對聲音。以美國為例，所有競選總統的國會議員都必須是

愛國者，但民眾不會認為美國國會只有一種聲音，共和黨和民主黨同樣鬥得熱烈。他認為「愛國

者治港」是天經地義的，過去香港政壇一直相當扭曲，才會出現「港獨」勢力。



＊林鄭歡迎北京主導香港選舉制度＊



行政長官林鄭月娥昨日在社交媒體上表示，對人大審議有關議程表示歡迎，指特區的政治體

制是中央事權，尊重中央主導制度的完善，「再次由全國人大為特區排難解困」，特區政府會全

力配合，做好所須的本地立法和社會解說工作。她又指，未來一年有多場選舉，立法工作刻不容

緩。

林鄭表示，近年香港發生不利於「一國兩制」貫徹實施的情況，出現鼓吹「港獨」、組織抗

拒中央管治、勾結外部勢力製造社會動亂的分子。若不及時遏止，「反中亂港勢力將通過選舉進

入特區政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。「愛國者治港」是成功貫徹

落實「一國兩制」的必然和必要條件，不容含糊。（ｈｙ）（ｚｚ）

