【企業盈喜】中怡國際（０２３４１）料去年純利增長超過６５％

《經濟通通訊社５日專訊》中怡國際（０２３４１）預期，截至２０２０年１２月３１日止

年度純利按年增長超過６５％，主要由於「融資活動的匯兌損益」錄得超過１億元人民幣的之滙

兌收益淨額，從而使財務費用淨額大幅度減少，及收益及毛利增加。去年同期「融資活動的匯兌

損益」錄得虧損。（ｈｙ）

