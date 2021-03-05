【企業盈警】延長石油（３４６）料去年虧損擴大至７﹒９６億元

《經濟通通訊社５日專訊》延長石油國際（００３４６）預期，截至２０２０年１２月３１

日止年度虧損擴大至７﹒９６億元，２０１９年度虧損約４﹒３５億元，主要由於新冠疫情持續

，抑壓需求導致油價急劇下跌，致使加拿大石油及天然氣生產業務虧損約７８００萬元，並且需

為本集團的油氣資產作出重大減值約７﹒０６億元，以及支付可換股債券利息約為１２００萬元

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集團預期於本月２６日發布全年業績。（ｈｙ）

