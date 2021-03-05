【企業盈警】中達集團料去年除所得稅前溢利按年跌最多８７％

《經濟通通訊社５日專訊》中達集團控股（００１３９）公布，預期截至去年１２月３１日
止年度錄得的除所得稅前溢利按年下降約８３％至８７％，２０１９年度除所得稅前溢利約
２﹒４８５億元。
溢利下降主要歸因於提供債務資本市場服務的收入減少。於去年爆發的冠狀病毒病及相應抗
疫措施以及封城已減緩集團於中國各類項目的進度。（ｂｎ）
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