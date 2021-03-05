《小傳日記》今年經濟要保六，內銀內需向上谷！

《小傳日記》隔晚聯儲局主席「鮑爺」發言無料到，淨係話將維持寬鬆貨幣政策，提都無提

會干預債市，孖屐梗係唔收貨啦！１０年債息就嚟掂到１﹒６厘，觸發花旗魚缸暴跌，香江魚缸

都難逃一劫，低開５６９點，報２８６６７，開市無幾耐就隊落最７２３點，低見２８５１３點

，係上個月１號後最低。好彩神州今日開人大會議，將今年ＧＤＰ他屐設於６巴仙以上，加上北

水大媽重臨掃貨，令魚缸跌幅大縮，午後仲曾經一度拗腰倒升１６０點，不過Ａ場軟腳，魚缸再

次轉燈，埋單報２９０９８，跌１３８點或跌近半巴仙，２９０００點失而復得。北水今日掃咗

接近２４億貨，主板成交增加７﹒２巴仙至２４０４﹒３６億銀。國企指數報１１２９２，跌３

３點或跌近半巴仙。恆生科技指數報８６３４，跌１８５點或跌逾２巴仙。

Ａ場反覆向下，上證綜合指數報３５０１，跌１點；深證成份指數報１４４１２，跌３點。

兩市全日成交少近一成至８７６４億銀人仔。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）唔見近１巴仙，報４６﹒１銀；生發發（００３８８

）挫近１巴仙，報４７９﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）坎低近２巴仙，報９８﹒１銀；中移動

（００９４１）逆市跳起逾３巴仙，報５６﹒８５銀。ＯＰＥＣ＋同意維持４月產量不變，三桶

油逆市造好，中石油（００８５７）曾破頂，揚逾３巴仙，報２﹒９３銀。



＊科指技術熊快手褲穿窿，兩會行情到內銀齊叫好＊



美債息呢排搞到魚缸雞毛鴨血，搞到香江科指今朝更加行咗入技術熊市，缸友嚇到腳震，科

指股當然冇運行。快手（０１０２４）早段嚇到得返２８２銀穿底，收市唔見近５巴仙，報２８

５銀；同程藝龍（００７８０）更加插低逾８巴仙，報１５﹒４銀，係最慘科指佬；阿里健康（

００２４１）都潛水逾８巴仙，報２４﹒３５銀；祖龍娛樂（０９９９０）跣低逾６巴仙，報１

５﹒６６銀；京東健康（０６６１８）走落逾５巴仙，報１２１﹒５銀。

人大會議今日開鑼，總理李克強一反市場預期公布神州今年ＧＤＰ增長他屐，定喺６巴仙以

上，雖然另一方面要求大型銀行小微貸增三成，內銀佬今日仍然應聲炒高！工行（０１３９８）

踢高近４巴仙，報５﹒４７銀，係最叻藍戰士；交通銀行（０３３２８）跳起近２巴仙，報４﹒

５５銀；建行（００９３９）行上近２巴仙，報６﹒４９銀；農行（０１２８８）彈起逾４巴仙

，報３﹒０７銀；中信行（００９９８）走上近２巴仙，報３﹒７９銀。



＊續擴大內需消費點會衰，車銷穩步增車佬實開心＊



兩會行情又點少得內需佬！經濟增長有他屐已經搞佢哋好興奮，政府工作報告仲要講到明會

堅持擴大內需，充分挖掘神州市場潛力，神州消費佬更加腳䟴䟴！蒙牛（０２３１９）走高近３

巴仙，報４０﹒７５銀；恆安（０１０４４）飛起逾３巴仙，報５４﹒７銀；安踏（０２０２０

）走上近２巴仙，報１２１﹒５銀；百威亞太（０１８７６）剷高近２巴仙，報２３﹒１銀；潤

啤（００２９１）行上逾２巴仙，報５８﹒７５銀。

神州近年大力發展汽車產業，兩會點會冇呠呠車份呢！李克強提到當局會鼓勵「穩定增加」

汽車消費，又會完善停車場、充電樁、換電站等等嘅配套，連電池回收體系都幫班車佬度埋，唔

炒呠呠車今日都開車。雅迪（０１５８５）彈起近９巴仙，報１８﹒３銀；長汽（０２３３３）

踢高逾５巴仙，報２２銀；東風（００４８９）走上近２巴仙，報７﹒２４銀；比亞迪（０１２

１１）腳軟逾１巴仙，報１９５銀；吉利（００１７５）都走低逾１巴仙，報２４﹒３５銀，週

末愉快，請請！



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