《股市一周》美債息向上拖累科指全周挫３﹒６％，恒指升１１８點

《經濟通通訊社５日專訊》本周美國十年期國債孳息率反覆向上，由上周五（２６日）的約

１﹒４６厘升至逾１﹒５厘，反映市場對經濟復甦和通脹預期。由於不少投資者以十年期國債孳

息率為買賣指標，息率上升或令企業借貸成本上漲，引發美國科技股遭拋售。聯儲局主席鮑威爾

今日的演講屬舊調重彈，稱短期內不會加息，但無「扭曲操作」行動讓市場失望，本港科網股進

一步下跌，科指周內跌近３﹒６％跑輸大市。至於恆指波動性極高，多受企業業績和孳息率因素

影響，全周仍升１１８點。

美國眾議院通過拜登疫情紓困計劃，美國孳息率回落，周一（１日）港股升４７２點報

２９４５２點，重返二萬九關。周二（２日）財政司司長陳茂波表示，不排除進一步提高股票印

花稅，港股跌３５６點。周三（３日）港股反彈７８４點後，當晚美國十年期國債孳息率逼近

１﹒５厘，周四（４日）在科技股拖累下恆指跌６４３點。

今日，受累鮑威爾無提及開啟「扭曲操作」行動，壓低長債利率，科技科早段沽壓較重，恆

指開跌５６９點報２８６６７點穿五十天線後，一度跌幅擴大至７２３點，惟受惠中國今年

ＧＤＰ增長目標為逾６％消息，內需及內銀股造好，恆指曾倒升最多１６０點，港股全日反覆收

跌１３８點。

恆指本周在２８５１３至２９９１２點間波動，上下波幅１３９８點，全周升１１８點或

０﹒４１％，收２９０９８點。國指上下波幅６２６點，全周升４５點或０﹒４％，報

１１２９２點。科指表現最差，本周在８３８４至９６２９點間波動，上下波幅１２４４點，全

周跌３２０點或３﹒５８％，報８６３４點。

不過，雖然港股波動性極高，但成交額卻明顯倒退，日均主板成交為２１８３﹒５２億元，

按周跌２７﹒２２％。



＊美債孳息率破１﹒５厘，科指股普跌＊



科指日內一度下試百天線（８６０６點），最終失而復得。騰訊（００７００）全周升

２﹒４９％，報６７９元；美團（０３６９０）跌０﹒８８％，報３３７元；阿里巴巴

（０９９８８）走低２﹒３２％，報２２７元；京東集團（０９６１８）軟０﹒７２％，報

３５７﹒４元。小米（０１８１０）、ＡＤＲ及固定收益證券在本月中將遭標普道瓊斯旗下各個

指數中剔除，小米港股本周跌３﹒３６％，報２４﹒４５元。



＊中國經濟增長目標「超６」，工行升逾８％冠藍籌＊



中國國務院總理李克強發表《政府工作報告》，將今年經濟增長目標定於６％以上，赤字率

擬約３﹒２％左右，低過去年。市場似乎對增長目標甚為滿意，內銀股造好，工行

（０１３９８）是周內表現最佳藍籌，抽高８﹒１％，報５﹒４７元；中行（０３９８８）升

４﹒４１％，報２﹒８４元；交通銀行（０３３２８）升３﹒８８％，報４﹒５５元；建行

（００９３９）升４﹒１７％，報６﹒４９元。

中國工信部表示，目前國內５Ｇ終端連接數超過２億，５Ｇ戶均移動互聯網接入流量較４Ｇ

用戶高出約五成，中資電訊股周內受北水追捧，中移動（００９４１）全周走高５﹒８５％，報

５６﹒８５元；中電信（００７２８）升８﹒０３％，報２﹒６９元；中聯通（００７６２）升

３﹒８６％，報５﹒１１元。



＊金沙賣美資產專注亞洲，周升２％＊



本地地產股回吐，九置（０１９９７）去年盈轉虧損近７９億元減派息，股份全周走低

５﹒８３％，報４３﹒６５元；新地（０００１６）挫４﹒３３％，報１１９﹒２元；恆地

（０００１２）軟０﹒７４％，報３３﹒４５元；新世界（０００１７）跌１﹒０１％，報

３９﹒０５元；長實（０１１１３）升０﹒９９％，報４６元。

在澳門，進入賭場不再需要出示核酸陰性檢測結果，濠賭股造好，銀娛（０００２７）全周

揚３﹒７４％，報７３﹒５５元；新濠（００２００）升４﹒８５％，報１６﹒８６元；永利澳

門（０１１２８）走高７﹒２４％，報１５﹒７元。澳門６大博企賭牌將於明年６月到期，但金

沙中國（０１９２８）母企以約４８７﹒５億元出售於拉斯維加斯的賭場資產組合，稱聚焦澳門

及新加坡等亞洲市場，金沙中國全周升２﹒２％，報３７﹒１元。（ｎｓ）

