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即市新聞

05/03/2021 10:00

《「香」講積金－香敏華》宏觀狀況影響ＴＶＣ╱ＱＤＡＰ選擇

　　《「香」講積金》政府財政預算案於上月底公布，相信各位納稅人已大致掌握來年應邀稅款
。若想更慳稅，別忘記在三月底前透過自願醫保、強積金可扣稅自願性供款（英文簡稱
ＴＶＣ）或╱和合資格延期年金保單（英文簡稱ＱＤＡＰ）獲得稅務扣減的機會。
　　筆者曾經從產品性質、回報、投資時間和投資認知方面談論過選擇ＴＶＣ和ＱＤＡＰ時要考
慮的地方，今次希望因應宏觀的變化作一些補充。

＊１﹒收入穩定性＊

　　新冠肺炎疫情令本港航空、旅遊、娛樂、飲食、零售業重創，而在家工作和生活成為我們的
「日常」，促使了部分科技創新更快地普及，加快新經濟板塊發展步伐。筆者相信疫情開始放緩
，整體經濟將出現復甦，但部分行業會有整固，就業情況會有改變。舉例而言，戲院在疫情期間
被逼停業，市民「宅」在家，紛紛訂閱網上串流影院服務。即使現時戲院有限度重開，放心進戲
院看電影的人也不多，加上影院內不准飲食，大大影響戲院收入。倘若情況持續，戲院員工面臨
的就業不確定性甚高。
　　若純粹利用ＴＶＣ和ＱＤＡＰ作扣稅用途，選擇時可從收入穩定性的角度考慮。ＱＤＡＰ的
供款期較長，保單供款期一般為五年期和十年期。ＴＶＣ則較靈活，投資者可逐年估算應繳稅款
後才作出供款決定。如預期未來數年收入維持穩定，可按喜好選擇ＴＶＣ或ＱＤＡＰ；否則
ＴＶＣ是較具彈性的選擇。

＊２﹒分散風險＊

　　對尚有幾年便退休的準投資者而言，ＴＶＣ的流動性較高。然而，環球經濟受新冠肺炎疫情
重挫，各國政府和央行推出規模前所未見的財政措施和貨幣政策挽救經濟，以致全球流動性處於
高水平，資產價格被推升。但隨著環球經濟轉趨穩定，政府終會逐步收回刺激措施，屆時市況有
可能變得波動。準投資者宜特別關注退休時市場下跌的風險（回報序列風險），因為退休初期開
始提取積蓄應付生活所需，卻遇著市場表現欠佳，將會顯著影響退休資產可以持續的時間。
　　在性質上，ＴＶＣ是一項投資產品，而ＱＤＡＰ則是保險產品。ＴＶＣ作為投資產品，產品
價值的變動、最終賺多賺少皆由投資者一力承擔。而ＱＤＡＰ作為保險產品，資產價值上落的風
險由保險公司承擔。簡單而言，若不想承擔過多的回報序列風險，可考慮透過ＱＤＡＰ等保險產
品將部分風險轉嫁。筆者認為，以全盤資產組合配置的角度考慮，ＱＤＡＰ可作為提供予退休投
資者現金流的收益產品部署。《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》

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