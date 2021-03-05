《基金之道－龐寶林》市場起落間，把握新機遇

《基金之道》近期外圍經濟波動加劇，美國納斯達克指數前周下跌近３％，比特幣前周下跌

近９％，標普５００指數表現相對平穩。美國１０年期國債早前於五日內升幅達９％，上周四（

２５日）曾觸及１﹒６１％的水準。港股方面，市場普遍對預算案中提到可能出台股票印花稅感

到擔憂，港交所（００３８８）股票價格一周下跌近１５％破５００元水準。傳統經濟板塊表現

突出，新經濟股票有較大幅度下跌，恆生指數一周跌幅達３﹒５％。

聯儲官員對近期利率大幅攀升表現出較大程度的耐心，認為是經濟復甦及回暖的表現。紐約

聯儲行長約翰威廉姆斯表示，得益於聯邦政府的財政支持和疫苗的推出，宏觀經濟有望出現強勁

反彈，今年經濟增速可能達到幾十年來最強水準，潛在通脹壓力將在一段時間內保持低迷。近期

聯儲關注的重點仍舊是充分就業。

傳統經濟公司年報近期陸續公布，市場出現新舊經濟表現反轉，資金積極調整組合倉位。黃

金價格表現平平，科技股板塊下跌幅度超出市場預期，上證綜合指數周跌幅超過４％，資源股相

反持續受到市場青睞，銅鋁價格本周都有不俗表現，加上電動車需求大增，令此類基金、股票乃

至行業由周期性變為長期增長，可逢低吸納。

中國國家外匯管理局正研究有序開放個人年度５萬美元境外投資規定，以配合人民銀行造好

大灣區理財通試點，相信此舉在便利內地資金南下的同時也將利好香港和灣區財富管理行業發展

，進一步鞏固區域財富管理中心地位，提升區域相關標的資產價格。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

