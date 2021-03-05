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即市新聞

05/03/2021 17:00

《鍾之日記》增長有目標，市場添動力

　　《鍾之日記》３月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　全國人大會議今日開幕，市場高度關注國務院總理李克強發表的政府工作報告。令市場意外
的是，異於去年，政府工作報告定下了明確的今年經濟增長目標－－６％以上。李克強解釋設定
目標，考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。
經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜
接，有利於實現可持續健康發展。
　　今年的預期目標還包括：城鎮新增就業１１００萬人以上，城鎮調查失業率５％左右；居民
消費價格漲幅３％左右；考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按３﹒２％左
右安排，比去年有所下調，另不再發行抗疫特別國債。
　　外界分析大都認為，ＧＤＰ增長６％以上是保守的目標。而《環球時報》社評就指６％以上
意味著６％是底線，「以上」不同於往年的「左右」，中國今年的實際經濟增速有可能更高。

＊Ａ場力保三千五，＊

　　外圍股市風高浪急，今早拖累Ａ股表現，滬綜指早段曾跌超過１﹒３％，工作報告公布後，
維穩力量發功，除券商板塊急漲外，白酒股亦逆轉跌勢，助力滬綜指在午間收市前半小時抹平所
有跌幅倒升，但很快滬指又再跌，午後大型銀行股拉升，助力滬綜指全日收跌０﹒０４％，報
３５０１﹒９９點，三千五力保不失。總結全周，滬指下跌了０﹒２％，連續兩周下跌。兩市全
日成交８７６４億元人民幣，按日減少９﹒８％。
　　香江魚缸今日跟著Ａ股走，恆指低開５６９點，最多插７２３點，低見２８５１３，為２月
１日以來低。Ａ股一度轉升，恆指跌幅亦收窄，收報２９０９８，跌１３８點或跌０﹒４７％，
主板成交增加７﹒２％至２４０４﹒３６億元。
工行（０１３９８）升３﹒６％

＊中字頭維穩，內房卻心傷＊

　　全國兩會召開期間，今早港股隨外圍波動急跌，中字頭以及一眾央企走高，縮窄股市跌幅。
政府工作報告提出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。大型商業銀行普惠小微企業貸款增
長３０％以上。優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經
濟讓利。工商銀行（０１３９８）大升３﹒６％，藍籌中表現最好。
　　中國移動（００９４１）漲３﹒４％，中國石油（００８５７）升３﹒２％，中海油
（００８８３）、中國燃氣（００３８４）走高２﹒４％，中行（０３９８８）升２﹒２％，建
設銀行（００９３９）揚１﹒７％，中石化（００３８６）升１﹒２％。
　　內險股走低，中國太保（０２６０１）挫１﹒４％，中國平安（０２３１８）、新華保險
（０１３３６）跌１％，中國人壽（０２６２８）軟０﹒２％，惟財險（０２３２８）則升１％

　　政府工作報告重申房地產「三穩」及「房住不炒」，再傳房貸利率上升，內房股或成最大輸
家，萬科企業（０２２０２）大跌３﹒２％，融創中國（０１９１８）跌２％，中國恆大
（０３３３３）挫１﹒８％，華潤置地（０１１０９）跌１％，中海外（００６８８）軟
０﹒８％。

＊首提發展金融科技，科指陷技術性熊市＊

　　根據兩會將審議的《十四五規劃和２０３５年遠景目標綱要草案》中，提出完善現代金融監
管體系，補齊監管制度短板，在審慎監管前提下有序推進金融創新，健全風險全覆蓋監管框架，
提高金融監管透明度和法治化水平。穩妥發展金融科技，加快金融機構數字化轉型。強化監管科
技運用和金融創新風險評估，探索建立創新產品糾偏和暫停機制。
　　規劃首次提出穩妥發展金融科技，有望迎來具體的監管準則及要求，阿里巴巴
（０９９８８）盤中一度止跌回調，惟收市仍微跌０﹒１％。
　　美國債息持續向上，科技股連日受壓，恆生科技指數今日挫２﹒１％，報８６３４﹒２２點
，該指數自高位回落逾２１﹒５％，陷入技術性熊市。不過，個別科技股跌勢喘定，金蝶
（００２６８）、金山軟件（０３８８８）收漲３﹒１％，貓眼娛樂（０１８９６）升２﹒９％

　　美團（０３６９０）、騰訊（００７００）等權重股一度「轉燈」，惟尾段沽壓再增，分別
收軟０﹒９％和１﹒６％。市傳小米（０１８１０）首款折疊手機將發布，惟仍挫３﹒８％；半
新股快手（０１０２４）低見２８２元，創上市以來新低，全日瀉４﹒９％。
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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