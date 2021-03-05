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05/03/2021 09:24

【兩會焦點】李克強：保持宏觀槓桿率穩定，續引導金融向實體讓利

　　《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今早９時在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克
強發表政府工作報告。報告指出，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。把服務實體經濟放到
更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經
濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡
水平上的基本穩定。
　　進一步解決小微企業融資難題。延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼
現支持普惠金融力度。延長小微企業融資擔保降費獎補政策，完善貸款風險分擔補償機制。引導
銀行擴大信用貸款、持續增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款，使資金更多流向科技創新、綠色發展
，更多流向小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體，對受疫情持續影響行業企業給予定向支
持。
　　大型商業銀行普惠小微企業貸款增長３０％以上。適當降低小微企業支付手續費。優化存款
利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利。今年務必做到小
微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。（ｗｌ）

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