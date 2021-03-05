【兩會焦點】設ＧＤＰ目標６％以上，有利引導發展與今後目標銜接

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今早９時在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克

強發表政府工作報告。李克強表示，今年中國發展仍面臨不少風險挑戰，但經濟長期向好的基本

面沒有改變。

工作報告提出，今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長６％以上（外界原預期今年將

一如去年般不對經濟增長設具體目標）；城鎮新增就業１１００萬人以上，城鎮調查失業率５％

左右；居民消費價格漲幅３％左右。

報告指出，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為６％以上，考慮了經濟運行恢復情

況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高質量發展。經濟增速、就業、物價等預期

目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發

展。

保持宏觀政策連續性穩定性可持續性，促進經濟運行在合理區間。在區間調控基礎上加強定

向調控、相機調控、精準調控。宏觀政策要繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，不急轉彎

，根據形勢變化適時調整完善，進一步鞏固經濟基本盤。積極的財政政策要提質增效、更可持續

。考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按３﹒２％左右安排，比去年有所下

調。（ｗｌ）

