《神州縱橫－凌昆》中國新基建前景佳

《神州縱橫》最近廣東公布了２０２０到２０３５的１５年發展規劃，當中包括了建設廣深

到北京及上海的時速６００公里磁浮高鐵。這樣廣深將可於４及３小時內連接京滬，可把京津、

長三角及珠三角大灣區等三大沿海最發達地區連接，其意義為何值得探討。



＊中國開展高速磁浮試驗＊



國際上高速磁浮鐵路早在日德兩國研究多年，日本更於２０１４年起籌建中央新干線，使用

低溫超導磁浮技術，計劃於２０２７年連接東京及名古屋，２０３７年再延至大阪。中國曾引入

德國磁浮技術，並建設了全球首條時速３００公里的商用磁浮高鐵，在浦東營運了一段時間後，

掌握了相關經驗便停用。近年則著力於自主研制時速達６００公里的高速磁浮，直追日本項目的

營運時速約５００公里和最高速６０３公里記錄。相關試驗至少有兩項：（一）中車四方公司於

２０１９年中建成樣車作靜態懸浮，去年中在同濟大學試驗軌試行，預計今年可在協調線上作綜

合試驗。（二）成都西南交通大學利用高溫超導技術，於今年１月建成樣車及試驗軌，遠景發展

配備真空管道可達時速１０００公里。到磁浮鐵路商用化時，中國將形成普通鐵路、輸軌高鐵及

磁浮高鐵三大鐵路體系，分工互補。這對整個交通體系自有重大影響，尤其是鐵路可替代更多的

空運線路。對發展也將帶來更多影響，有助優化產業鏈布局、全國市場一體化和擴闊人民生活圈

子及使之更多樣化。中國也將走上一條與美國不同的更為綠色的發展道路，美國坐飛機如搭巴士

，中國則出門坐高鐵。



＊新基建要及早部署＊



中國近來力推新基建，磁浮高鐵無疑將是其中重點之一，年投資量可以千億元計。目前除了

加快樣車試驗外，中央還應把握時機及早作出兩方面部署：（一）制訂全國的幾縱幾橫建設規劃

，並進行相關的收地及勘測工作。地方政府如廣東省已開始籌劃，中央更應先行一步。（三）安

排有關企業為大規模的機車，軌道與設備生產作準備，事先配備資金、人員及設施等要素。做好

上述兩項將保證在樣車試驗有成時可盡快商用化和盡早收獲效益。此外，中央及地方還應做好各

種交通系統的交匯計劃，使國際航空，磁浮及輪軌高鐵和城際及城內快軌等之間能無縫對接，方

便旅客並提高交通效率。

看來中國在「十四五」期間將面臨新基建帶動大發展的機遇期，除了磁浮高鐵等新交通系統

外，還將有ＩＴ、數字經濟等方面的各項基建，借助５Ｇ、北斗、ＡＩ、區塊鏈、雲計算、Ｅ級

超級電腦等一系列新技術，拉動各類產業升級換代，令總體經濟的全要素生產率（ＴＦＰ）可望

大幅提升，從而為新一輪高增長奠下基礎。《資深評論員 凌昆》

