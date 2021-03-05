【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶５７點子，報６﹒４７４７

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４９０４，較
上個交易日跌１４６點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）同樣走低，今早低開５７點子，報６﹒４７４７，上個
交易日即期匯率收盤報６﹒４６９０。
豐業銀行最新觀點認為，中國「兩會」期間，預計人民幣維持在６﹒４－６﹒５區間內波動
，整體表現優於其他新興市場亞洲貨幣。（ｊｔ）
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