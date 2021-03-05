【大國博弈】澳洲公營電視台ＳＢＳ停止轉播中國官媒新聞節目

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲公共廣播機構ＳＢＳ電視台宣布，因應人權組織的投訴，決
定暫停轉播中央電視台製作的３０分鐘普通話新聞，以及由中國環球電視網（ＣＧＴＮ）製作的
１５分鐘英文新聞簡訊，並重新評估相關服務。
人權組織「保護衛士」早前向ＳＢＳ發電郵，稱中央電視台於２０１３年至２０２０年播出
約５６人的電視認罪片段，包裝及播放囚犯在被逼供下所作出的供詞。（ｅｙ）（ｚｚ）
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