【大國博弈】澳洲公營電視台ＳＢＳ停止轉播中國官媒新聞節目

《經濟通通訊社５日專訊》澳洲公共廣播機構ＳＢＳ電視台宣布，因應人權組織的投訴，決

定暫停轉播中央電視台製作的３０分鐘普通話新聞，以及由中國環球電視網（ＣＧＴＮ）製作的

１５分鐘英文新聞簡訊，並重新評估相關服務。

人權組織「保護衛士」早前向ＳＢＳ發電郵，稱中央電視台於２０１３年至２０２０年播出

約５６人的電視認罪片段，包裝及播放囚犯在被逼供下所作出的供詞。（ｅｙ）（ｚｚ）

