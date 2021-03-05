【兩會焦點】李克強：十四五期間城鎮調查失業率目標５﹒５％以內

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今早９時在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克

強發表政府工作報告。根據中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五

年遠景目標的建議，國務院編制了國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標

綱要（草案）。



＊全社會研發經費投入年均增長７％以上＊



「十四五」期間，經濟運行保持在合理區間，各年度視情提出經濟增長預期目標，全員勞動

生產率增長高於國內生產總值增長，城鎮調查失業率控制在５﹒５％以內，物價水平保持總體平

穩，實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

堅持創新驅動發展，加快發展現代產業體系。打好關鍵核心技術攻堅戰，制定實施基礎研究

十年行動方案，提升企業技術創新能力，激發人才創新活力，完善科技創新體制機制，全社會研

發經費投入年均增長７％以上。加快數字化發展，打造數字經濟新優勢，協同推進數字產業化和

產業數字化轉型。



＊至２０３０年二氧化碳排放降低１８％＊



構建以國家公園為主體的自然保護地體系，森林覆蓋率達到２４﹒１％。持續改善環境質量

，基本消除重污染天氣和城市黑臭水體。落實２０３０年應對氣候變化國家自主貢獻目標。加快

發展方式綠色轉型，協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護，單位國內生產總值能耗和

二氧化碳排放分別降低１３﹒５％、１８％。



＊逐步延遲退休年齡，基本養老保險參保率達９５％＊



優化區域經濟布局，促進區域協調發展。深入實施區域重大戰略、區域協調發展戰略、主體

功能區戰略，構建高質量發展的區域經濟布局和國土空間支撐體系。扎實推動京津冀協同發展、

長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展。

此外，實施積極應對人口老齡化國家戰略，以「一老一小」為重點完善人口服務體系，推動

實現適度生育水平，逐步延遲法定退休年齡。健全多層次社會保障體系，基本養老保險參保率提

高到９５％，優化社會救助和慈善制度。（ｗｌ）

