【兩會焦點】今年經濟增長目標６％，一文看懂政府工作報告

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今日開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告。

令市場意外的是，異於去年，政府工作報告定下了明確的今年經濟增長目標 ６％以上。後疫

情時代，各項宏觀政策亦有所調整，包括停止發行抗疫特別國債、下調赤字率目標等，但就繼續

大力推進減稅降費、多渠道扶持中小企業。工作報告對於環保、醫療、住房等領域亦有所著墨。

此外，作為「十四五」的開局年，工作報告根據「十四五」規劃和２０３５年遠景目標，實

化量化了經濟社會發展主要目標和重大任務。



＊今年主要經濟目標＊



經濟：國內生產總值增６％以上（上年未設具體目標）

投資：地方政府專項債券３﹒６５萬億元（上年為３﹒７５萬億元）

就業：城鎮新增就業１１００萬人以上（上年目標９００萬）

城鎮失業率５﹒５％左右（上年６％左右）

消費：居民消費價格漲幅３％左右（上年３﹒５％左右）

糧食：產量保持在１﹒３萬億斤以上



＊今年工作重點＊



財政：赤字率擬按３﹒２％左右安排（上年預算赤字率３﹒６％以上）

將２﹒８萬億元中央財政資金納入直達機制

減稅：將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額１０萬元提高到１５萬元

降費：中小企業寬帶和專線平均資費再降１０％

取消港口建設費

將民航發展基金航空公司徵收標準降低２０％

投資：大型商銀普惠小微企業貸款增３０％以上

消費：穩定增加汽車、家電等大宗消費

開放：推動區域全面經濟夥伴關係協定盡快生效、中歐投資協定簽署

環保：制定２０３０年前碳排放達峰行動方案

住房：穩地價、穩房價、穩預期

軍隊：提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力

財政部安排今年國防支出預算１３５５３億元增６﹒８％

港澳台：落實特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制



＊「十四五」主要目標＊



城鎮化：常住人口城鎮化率提高到６５％

就業：城鎮調查失業率控制在５﹒５％以內

養老：基本養老保險參保率提高到９５％

創新：全社會研發經費年均增７％以上

環保：單位ＧＤＰ能耗和二氧化碳排放分別降低１３﹒５％和１８％

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