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05/03/2021 16:18

【數據前瞻】機構料中國首二月美元計出口增３８﹒９％，創三年高

　　《經濟通通訊社５日專訊》海關總署將於本周日（７日）將今年１－２月貿易數據合併公布
，前值為２０２０年１２月數據，上年同期值為２０２０年２月數據。
　　據《路透》綜合近２０家機構預測中值顯示，今年中國「就地過年」助力企業擴大出口產能
，海外需求表現仍強，加之低基數的助推，１－２月以美元計價出口大幅升至３８﹒９％，或創
下三年高點（去年１２月升１８﹒１％）；國內經濟復蘇催生進口需求，進口同比增速升至
１５％（去年１２月增６﹒５％），貿易順差收窄至６０１﹒５億美元（去年１２月為
７８１﹒７億美元）。
　　興業證券首席經濟學家王涵稱，海外產業鏈的恢復，或階段性增加對中國中間投入品出口的
需求，短期內或給中國出口帶來支撐。春節不返鄉的提倡加快了節後復工進度，保證了生產端對
出口的支持。
　　交通銀行金融研究中心報告稱，中國經濟復蘇勢頭較強，企業補庫存催生更多進口需求，原
油、鐵礦石以及大豆、玉米等農產品進口量較大，春節期間，中國海外進口消費需求比較旺盛，
海外優質農產品、高端化妝品、奢侈品等線上線下消費大幅增加。
　　中國國家發改委主任何立峰在十三屆全國人大四次會議開幕會結束後的部長通道接受採訪時
稱，從今年１、２月份的情況來看，中國經濟還是延續去年下半年、特別是四季度以來的走勢，
保持了穩中向好的態勢，從出口來看，１－２月份增長應該超過５０％。（ｗｌ）

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