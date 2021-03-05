【兩會焦點】財政部優化減稅降費，增值稅起徵點升至銷售額１５萬

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今日開幕，財政部公布《關於２０２０年中央和地

方預算執行情況與２０２１年中央和地方預算草案的報告》，提出優化和落實減稅降費政策。繼

續執行制度性減稅政策，延長小規模納稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，實施新的結

構性減稅舉措。將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額１０萬元（人民幣．下同）提高到１５

萬元。對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到１００萬元的部分，在現行優惠政策基礎上

，再減半徵收所得稅。取消港口建設費，將民航發展基金航空公司徵收標準再降低２０％。



＊增加中央對地方轉移支付規模較＊



報告提出，在實際新增財力有限的情況下，中央財政壓減本級、調整結構，增加對地方轉移

支付規模。對地方轉移支付安排８３３７０億元，比２０２０年略有增加，其中一般性轉移支付

增長７﹒８％，增幅明顯高於去年。



＊赤字規模按年減少１９００億元＊



考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，赤字率按３﹒２％％左右安排、比去年有所下調

，赤字規模為３﹒５７萬億元、比２０２０年減少１９００億元，其中中央和地方分別 為２﹒

７５萬億元和８２００億元。

報告解釋，安排體現了財政政策的積極取向，又釋放出中國不搞「大水漫灌」式強刺激、推

動高質量發展的明確信號，並為今後應對新的風險挑戰留出政策空間。



＊新增地方政府專項債減少１千億元，停發抗疫特別國債＊



今年新增專項債券安排３﹒６５萬億元，比上年減少１０００億元。主要是已發行的專項債

券規模較大，政策效應在今年仍會持續釋放，適當減少新增專項債券規模也有利於防範地方政府

法定債務風險。

此外，今年不再發行抗疫特別國債。報告解釋，發行抗疫特別國債是特殊時期的特殊舉措，

目前抗疫等一次性支出大幅減少，地方公共衛生等基礎設施建設、保基本民生等支出可以通過正

常渠道給予保障，因此不再發行抗疫特別國債。相應地，不再實行特殊轉移支付，回歸執行正常

轉移支付制度。（ａｃ）

