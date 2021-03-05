【ＦＯＣＵＳ】「６％以上」目標藏深意，十四五謀總體國家安全

【ＦＯＣＵＳ】一年一度全國人大會議周五（５日）在北京揭幕。備受矚目的《政府工作報
告》一反市場預期設置全年ＧＤＰ增長「６％以上」目標，可謂相當保守；儘管萬億抗疫特別國
債不再，但赤字率及地方專項債額度降幅雙雙低於預期，再證政策將軟著陸。
基於北京已將「統籌發展和安全」定調為十四五乃至２０３５遠景的頂層設計，報告提及的
「實施糧食、能源資源、金融安全戰略」、「打好關鍵技術攻堅戰」、「堅決防範和遏制外部勢
力干預港澳事務」，都勢成未來重中之重。
＊政策軟著陸為改革創新營造空間＊
經歷全民抗疫、脫貧攻堅、逆勢復甦的中國，２０２１年會否重設ＧＤＰ增長目標，成為今
早揭幕的全國人大焦點之一。市場原本預期，去年基數扭曲效應之下，若目標太低或惹緊縮疑雲
，若目標太高又恐徒添誤導，加上央行智囊早前公開建議永久取消增長目標，惟總理李克強今早
仍宣布今年目標定於增長６％以上。
ＩＭＦ、世界銀行早前分別料中國今年ＧＤＰ增８﹒１％、７﹒９％，相比之下，「６％以
上」目標可謂相當保守。儘管今年不再發行抗疫特別國債（去年規模１萬億），但赤字率從去年
３﹒６％降至３﹒２％（預期：３％），地方專項債額度從去年３﹒７５萬億降至３﹒６５萬億
（預期：３﹒５萬億），降幅雙雙低於預期。
換言之，經濟無保增長壓力，政策卻又不急轉彎，何解？主要用意料是為各項改革、創新營
造空間，以推動十四五時期的頭號主要任務－－提升發展質量效益。
＊實施糧食、能源、金融安全戰略＊
至於另一關注焦點，事關中期發展戰略的「十四五規劃」，報告圍繞去年底五中全會確定的
「統籌發展和安全」這一頂層設計，提出強化國家經濟安全保障，實施糧食、能源資源、金融安
全戰略。
值得留意的是，全球「再通脹」山雨欲來，今年ＣＰＩ漲幅目標卻從去年的３﹒５％降至
３％，惟報告就提出，適度提高稻穀、小麥最低收購價，多措並舉擴大油料生產，保持糧食產量
１﹒３萬億斤以上。
面對美國的科技圍堵，報告並提出，打好關鍵技術攻堅戰，制定實施基礎研究十年行動方案
；全社會研發投入年均增長逾７％。報告多處提及支持製造業及金融機構以服務實體經濟為本分
，隨著「科技創新２０３０重大項目」推進，戰略新興產業投資勢加速。
報告今年並新增「堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務」提法，連同香港選舉制度改革箭
在弦上，北京的總體國家安全觀寸步難讓，亦恐預示未來中美於更多領域的激烈競爭乃至衝突陸
續有來。
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