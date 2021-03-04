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即市新聞

04/03/2021 09:58

《法證攻防－林恩》縮表憂慮顯現，聚焦兩會議題

　　《法證攻防》恆生指數公司３月１日公布有關《優化恆生指數持續成為香港市場最具代表性
和最重要的市場基準之建議》的諮詢結果。恆生指數將按照７個行業組別選出成分股，同時為保
持香港公司的代表性，將維持２０至２５隻香港公司於恆生指數。另外將擴大市場覆蓋率，通過
季檢逐步將成分股數目增加至１００隻，目標於２０２２年中將成分股數目增加至８０隻。恆指
公司指將迅速納入上市新股，將上市歷史要求縮短至３個月，於２０２１年５月的指數檢討起生
效。而成分股的權重分布也有了新的要求，於本年６月的指數調整起，恆生指數及恆生中國企業
指數中的所有成分股採用８％權重上限。
　　上周國債孳息率快速上升引起市場恐慌，通脹預期升溫以及擔心提早加息。美國１０年期債
券孳息率上周四（２５日）急升１４個基點，一度達到１﹒６％的高位，引起市場對未來美聯儲
是否提前縮減量化寬鬆政策的憂慮。現金流折現模型（ＤＣＦ）是投資估值的一種方法，而美國
國債孳息率通常會被用作無風險利率，利率上升對估值相對進取的股份影響較大。上周五（２６
日）恆生指數急瀉３﹒６４％，失守２９０００點水平。以應對國債收益率大幅上升，全球多國
央行積極應對。澳洲央行周一（１日）將其常規債券購買規模擴大一倍。另外歐洲央行行長拉加
德表示，歐洲央行將防止企業和家庭借貸成本過早增加。在上周美聯儲鮑威爾出席聽證會時曾表
示會維持貨幣寬鬆政策以實現就業復甦，市場繼續密切關注本月ＦＯＭＣ會議。
　　市場聚焦本周內地兩會，周一內地工信部表態將透過加大企業減稅力度，以及在基礎方面進
一步加強提升等措施，扶持芯片行業的創新和發展。周二國務院新聞辦公室本周就推動銀行業保
險業高質量發展有關情況舉行發布會，銀保監會主席郭樹清表示估計貸款利率會有回升和調整，
但總體利率還是較低。但同時他也指出，房地產的核心問題就是泡沫比較大，金融化泡沫化傾向
比較強，是金融體系最大灰犀牛。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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