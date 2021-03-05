【香港政情】據報立法會選舉或再推遲至明年９月舉行

《經濟通通訊社５日專訊》全國人大會議今早開幕，議程包括審議有關「完善香港特區選舉

制度」的決定草案。《南華早報》引述兩位消息人士報道，北京可能會為了下屆立法會採用全新

的選舉制度，將原本因疫情而延至今年９月舉行的立法會選舉，再度押後至明年９月，以遷就由

新選舉辦法產生的選委會任期。



＊延期為遷就由新選舉辦法產生的選委會任期＊



消息透露，中央將取消行政長官選委會當中的區議員議席、立法會的超區議席，選委界別由

４個增加至５個，議席將由１２００個增加至１５００個，增加的名額將分別分配予政協、青聯

、婦聯和僑聯等全國性的組織。

另外，立法會議席將由７０個增至９０個，新增部分議席會由選委互選產生。消息又指，今

次人大會議的處理方式與去年就香港維護國家安全作出決定的做法類似，即由全國人大通過決定

，授權人大常委會制定和細化相關法律條文，再透過本地立法實施。



＊傳人大常委會最快本月內開會審議方案＊



據了解，立法會和行政長官參選人需由選委審核是否愛國愛港，參選人需要在５個界別都取

得一定數量的提名，才能成為候選人，另外也會設立審查委員會，審核參選人是否符合愛國愛港

的標準。今次的改革，涉及修訂基本法附件一和附件二，預料將不會透過「政改五步曲」的方式

進行，而會由人大通過決定，授權人大常委會制訂方案，人大常委會最快本月內就會開會審議方

案，通過後由特區政府修訂本地法例，落實人大常委會的決定。

消息透露，港澳辦主任夏寶龍點名批評壹傳媒（００２８２）集團創辦人黎智英、前香港眾

志秘書長黃之鋒，以及港大法律學系前副教授戴耀廷，另外又點名批評公民黨前立法會議員郭榮

鏗，指他花了半年時間在立法會阻礙數十條法案通過，形容對方是美國的代理人，並非一個稱職

的議員。（ｓｌ）

