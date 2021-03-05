【新冠肺炎】消息：本港今日新約１０宗確診

《經濟通通訊社５日專訊》消息指，本港今日新約１０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨天（４日）再多９宗確診，涉及７男２女，年齡介１２－７４歲，當中３宗輸入，其
餘６宗本地感染中，１宗源頭不明，其餘５宗與本地個案有流行病學關連。（ｃｌ）
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