【新冠肺炎】消息：本港今日新約１０宗確診

《經濟通通訊社５日專訊》消息指，本港今日新約１０宗新冠肺炎確診個案。

本港昨天（４日）再多９宗確診，涉及７男２女，年齡介１２－７４歲，當中３宗輸入，其

餘６宗本地感染中，１宗源頭不明，其餘５宗與本地個案有流行病學關連。（ｃｌ）

