【兩會焦點】林鄭：修改基本法附件工作刻不容緩，港府將全力以赴

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官林鄭月娥今日就全國人民代表大會將審議完善香港選舉

制度落實「愛國者治港」的決定，發表聲明指，鑑於未來１２個月有多場選舉，立法工作刻不容

緩，港府定必全力以赴，反映香港社會各界意見，協助全國人民代表大會常務委員會修訂《基本

法》附件一行政長官的產生辦法和附件二立法會的產生辦法和表決程序，並按稍後經通過的附件

條文制定修改本地的相關選舉法例，交立法會審議。



＊港府將通過本地立法切實執行完善措施＊



正在北京列席人大會議的林鄭月娥表示，她和特區政府完全尊重中央對這次完善選舉制度的

主導權，並認同王晨副委員長今天在大會就有關《決定（草案）》說明中闡述的五大基本原則，

即全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針；堅定維護國家主權、安全、發

展利益；堅持依法治港；符合香港實際情況和提高香港特別行政區治理效能。特區政府會全面配

合，通過本地立法切實執行完善措施，堅持實踐「愛國者治港」原則。



＊「愛國者治港」非新事物＊



她指出，國家主席習近平在她於今年１月述職時，清楚表明要確保「一國兩制」實踐行穩致

遠，必須始終堅持「愛國者治港」，而「愛國者治港」絕不是一個新生的事物；追本溯源，「一

國兩制」總設計師鄧小平在１９８４四年就明確指出「港人治港」有個界限及標準，就是必須以

愛國者為主體的港人來治理香港，而愛國者的標準是尊重自己的民族，誠心誠意擁護祖國恢復行

使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。



＊須遏止反中亂港勢力進入香港政治體制＊



林鄭稱，「愛國者治港」亦完全符合香港特別行政區的憲制要求，「愛國者治港」是成功貫

徹落實「一國兩制」的必然和必要條件，不容含糊。而治港人士，除了行政長官和行政機關的官

員外，亦包括立法機關的議員、司法機關的法官、地區非政權性組織的區議會議員，以及公務員

。

林鄭又提到，近年香港確實發生了不利於「一國兩制」貫徹實施的情況，也出現了鼓吹「港

獨」、組織抗拒中央管治、甚至勾結外部勢力製造社會動亂的份子；若不及時遏止，反中亂港勢

力將通過選舉進入特區政治體制，損害香港的繁榮穩定，令「一國兩制」岌岌可危。（ｃｌ）

