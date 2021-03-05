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05/03/2021 10:52

【國安立法】民主派初選案４７人還柙，佩洛西：北京加速打壓香港

　　《經濟通通訊社５日專訊》民主派初選案，４７人被控「串謀顛覆國家政權」，法庭經過４
日聆訊後，其中１５人獲准保釋，但律政司即時覆核保釋決定，１５人按例需繼續還柙，即全部
４７人繼續還柙。
　　佩洛西周四在社交網Ｔｗｉｔｔｅｒ發文表示：「作為議長，我譴責在香港的和平民主運動
人士被拒絕保釋一事，他們是因為行使他們的權利而成為目標及被起訴，這次行動反映北京加速
打壓香港，國會將繼續為此發聲。」
　　身在華盛頓的香港人游說團體香港民主委員會（ＨＫＤＣ）行政總監朱牧民（Ｓａｍｕｅｌ
　Ｃｈｕ）周四發表聲明指：「在法院內發生的是一場政治肅清及一場戲，曾經備受讚譽的香港
司法被騎劫，用作周四開始全國兩會的政治宣傳。」
　　英國人權組織「香港監察」（Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｗａｔｃｈ）主席羅傑斯
（Ｂｅｎｅｄｉｃｔ　Ｒｏｇｅｒｓ）亦在聲明上指，拒絕民主派保釋以及改變選舉制度「這兩
個決定進一步打擊香港」，他指，大部分溫和民主派被拒保釋是剝奪了他們的基本人格尊嚴，需
以最強烈的措詞予以譴責。至於改變選舉制度「將確保大部分人永遠無法控制立法局，結果將是
，民主人士永遠不會出現有意義的希望去獲勝。（ｓｌ）（ｚｚ）

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