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05/03/2021 15:23

【兩會焦點】譚耀宗：人大完善選舉制合憲，立法會選舉或再推遲

　　《經濟通通訊社５日專訊》全國人大常委譚耀宗表示，支持全國人大完善香港選舉制度決定
草案的議案，只有完善制度才能令本港長治久安。他認為，中央不會容許有不推動一國兩制，甚
至試圖搞分裂的人參與管治架構。他又表示，選委會任期是５年，今年需要換屆產生新一批委員
，相信中央及特區政府明白時間性，希望盡量在９月舉行立法會選舉，但如果屆時有關修例未完
成，未能選舉亦不緊要，可以稍微推遲一下。譚耀宗強調，這只是他的估計，相信大家希望早日
完成修例工作。

＊今次改動僅涉基本法附件＊

　　對於有人質疑人大常委會代替香港處理選舉制度問題，譚耀宗指，政制是中央事權，中央安
排完全符合憲法及基本法規定，而且今次改動只涉及基本法附件，不會修改正文。
　　譚耀宗認為，即使全國人大提出讓選委會選出較大比例的立法會議員，立法會選舉仍是民主
選舉，全國人大只是總結過往問題及漏洞，來形成一套符合香港實際情況，以及有香港特色、新
的民主選舉制度。

＊經常反對中央和特區難被視為愛國者＊

　　被問到新制度是否要排除泛民人士參與，譚耀宗強調，全國人大是希望達致愛國者治港，而
非泛民治港，相信有關決定在港執行時，會有機制判斷哪些人是愛國者，亦不難區分。他認為，
即使有不同意見及聲音，只要真心誠意擁護基本法及效忠特區，不搞破壞、顛覆、勾結勢力，都
可以是愛國者，不過，經常反對中央、反對特區，就很難被視為愛國者。（ｓｌ）

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