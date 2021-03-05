【新冠肺炎】荃灣公共圖書館今起關閉消毒，初步確診者曾到訪

《經濟通通訊社５日專訊》康樂及文化事務署表示，荃灣公共圖書館得悉一名初步確診新冠

肺炎病人士曾到訪，圖書館今日將暫停開放一天以進行徹底清潔和消毒。

該名病人於２月２８日到訪荃灣公共圖書館，昨日（４日）初步確診２０１９冠狀病毒病。

因應疫情，公共圖書館已加強清潔消毒措施，所有進入公共圖書館的人士進場前須接受體溫

檢測和使用酒精搓手液，並須佩戴自備的口罩。（ｃｌ）

