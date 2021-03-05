【企業盈喜】佳兆業美好（０２１６８）料全年純利升最少３５％

《經濟通通訊社５日專訊》佳兆業美好（０２１６８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度溢利及不包括股份支付補償的經調整溢利分別按年增長不低於３５％及４５％。

該集團指，有關溢利增長主因期內在管物業的建築面積增加、提供的交付前及顧問服務量增

加使收益增長，以及期內智能解決方案服務收益增長。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

