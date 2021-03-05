【企業盈喜】佳兆業美好（０２１６８）料全年純利升最少３５％

《經濟通通訊社５日專訊》佳兆業美好（０２１６８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度溢利及不包括股份支付補償的經調整溢利分別按年增長不低於３５％及４５％。
該集團指，有關溢利增長主因期內在管物業的建築面積增加、提供的交付前及顧問服務量增
加使收益增長，以及期內智能解決方案服務收益增長。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼 光伏股全線失色
|中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕 滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
|財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成 張智威:跌勢未完暫勿撈底
|FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
|板塊分析04/03/2021
後疫情時代 藍月亮洗出光彩
|開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰