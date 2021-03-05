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05/03/2021 07:58

【企業盈喜】象興國際（０１７３２）料全年純利升３０％

　　《經濟通通訊社５日專訊》象興國際（０１７３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年升約３０％，至約１５４７萬元人民幣。
　　該集團指，年度溢利增加主因本年度沒有產生２０１９年因股份由聯交所創業板轉往主板相
關一次性開支，以及期內在四川省成都市新開拓建材供應鏈運營獲得盈利。　
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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