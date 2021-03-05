【企業盈喜】象興國際（０１７３２）料全年純利升３０％

《經濟通通訊社５日專訊》象興國際（０１７３２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利按年升約３０％，至約１５４７萬元人民幣。
該集團指，年度溢利增加主因本年度沒有產生２０１９年因股份由聯交所創業板轉往主板相
關一次性開支，以及期內在四川省成都市新開拓建材供應鏈運營獲得盈利。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話04/03/2021
內地擬減少行業補貼 光伏股全線失色
|中國故事04/03/2021
《神州經脈》 全國兩會開幕 滬綜指險守三千五，外資流出五個月大
|財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成 張智威:跌勢未完暫勿撈底
|FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
|板塊分析04/03/2021
後疫情時代 藍月亮洗出光彩
|開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰