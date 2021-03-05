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05/03/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４億人幣，買中移動長汽沽美團騰訊

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國債息再度抽高逼近１﹒５厘，美股納指更急跌２﹒７％
失守萬三點收市。港股昨日勁彈逾七百點後，昨日（４日）一度幾近蒸發昨日升幅。恆指低開
３５４點，開市後跌幅曾收窄至２８３點，見２９５９７點全日高，之後Ａ股跌幅擴大，拖累恆
指曾插７７８點，見２９１０２點全日低，午後未有跌穿上午低位，收市跌６４３點或
２﹒１５％，報２９２３６。
　　按額度計算，北水全日淨流出１３﹒４億元人民幣，上日淨流入７３億元人民幣。北水淨買
入最多的個股依次是中國移動（００９４１）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是
美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交２２４３﹒５４億元增加２１﹒３％。其中港股通成交５７９﹒３億元，佔總成交
２５﹒８％。

＊美團沽壓沉重，遭北水拋貨逾１０億元＊

　　中移動跌２﹒２２％報５５元，北水淨買入１０﹒８億元。
　　長汽車跌８﹒９１％報２０﹒９５元，北水淨買入１﹒７億元。
　　恆生科指更一度插近６％，美團跌８﹒７５％報３４０元，北水淨賣出１０﹒２億元。
　　騰訊跌４﹒５６％報６９０元，北水淨賣出８﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１０﹒７９
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　１﹒６７

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１０﹒２３
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－８﹒９１
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－７﹒０２
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－５﹒６７
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－５﹒３１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　（ｃａ）

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