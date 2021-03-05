【北水炒Ｄ乜】淨流出１３﹒４億人幣，買中移動長汽沽美團騰訊

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國債息再度抽高逼近１﹒５厘，美股納指更急跌２﹒７％

失守萬三點收市。港股昨日勁彈逾七百點後，昨日（４日）一度幾近蒸發昨日升幅。恆指低開

３５４點，開市後跌幅曾收窄至２８３點，見２９５９７點全日高，之後Ａ股跌幅擴大，拖累恆

指曾插７７８點，見２９１０２點全日低，午後未有跌穿上午低位，收市跌６４３點或

２﹒１５％，報２９２３６。

按額度計算，北水全日淨流出１３﹒４億元人民幣，上日淨流入７３億元人民幣。北水淨買

入最多的個股依次是中國移動（００９４１）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多的依次是

美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。

主板成交２２４３﹒５４億元增加２１﹒３％。其中港股通成交５７９﹒３億元，佔總成交

２５﹒８％。



＊美團沽壓沉重，遭北水拋貨逾１０億元＊



中移動跌２﹒２２％報５５元，北水淨買入１０﹒８億元。

長汽車跌８﹒９１％報２０﹒９５元，北水淨買入１﹒７億元。

恆生科指更一度插近６％，美團跌８﹒７５％報３４０元，北水淨賣出１０﹒２億元。

騰訊跌４﹒５６％報６９０元，北水淨賣出８﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國移動 （００９４１） １０﹒７９

長城汽車 （０２３３３） １﹒６７



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －１０﹒２３

騰訊控股 （００７００） －８﹒９１

香港交易所 （００３８８） －７﹒０２

思摩爾國際 （０６９６９） －５﹒６７

小米集團 （０１８１０） －５﹒３１

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（ｃａ）

