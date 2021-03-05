《日入而息》中國今年經濟目標增６％，人大審議完善香港選舉制度



《今天重點》﹡中國今年ＧＤＰ目標增６％，赤字率３﹒２％左右；今年財政預算支出增

１﹒８％，赤字減至３﹒５７萬億；工作報告表示堅決防範和遏制外部勢力

干預港澳事務；新增地方政府專項債券額度３﹒６５萬億；李克強稱十四五

期間城鎮調查失業率目標５﹒５％以內；制定２０３０年前碳排放達峰行動

方案；保持宏觀槓桿率穩定，續引導金融向實體讓利

﹡王晨稱完善特首立法會選舉制度修改基本法附件一及二；香港選舉制度缺陷

，反中亂港勢力奪權有機可乘

﹡林鄭稱修改基本法附件工作刻不容緩，港府將全力以赴；林鄭歡迎人大審議

完善香港選舉制度，稱會全力配合；中聯辦表示完善選舉制度充分考慮香港

情況，具堅實基礎；譚惠珠稱預知選舉法有變，亂港者偷走２０１７年普選

；譚耀宗稱人大完善選舉制合憲，立法會選舉或再推遲

﹡警方與證監會搗破「微信女」造市案；瓦解「唱高散貨」洗黑錢集團，拘

１２人檢獲９億財物；證監會表示難以估算「唱高散貨」騙案受害人損失，

賠償視乎法律程序

﹡律政司突然放棄覆核初選案４被告保釋，包括林景楠楊雪盈等

﹡本港新增１１宗確診，８宗本地感染４宗源頭不明



《即日市況》﹡港股急插逾７００點後喘穩，收跌１３８點報２９０９８兩萬九復得



《深滬股市》﹡早段震盪全日撫平，內銀維穩滬指微跌０﹒０４％收市



《美元匯價》﹡關注美國最新就業數據；歐元最新報１﹒１９２６╱３０，日圓最新報

１０８﹒５３╱５６



《公司業績》﹡華顯光電（００３３４）去年純利跌５２％至２５１５萬元人民幣

﹡海螺水泥（００９１４）去年純利按年增長４﹒６％至３５１億元人民幣



《公司資訊》﹡ＦａｃｔＳｅｔ慧甚與中國平安合作，提供中國企業ＥＳＧ評價指標

﹡ＩＧＧ（００７９９）會繼續追求其他大型ＩＰ合作，王國紀元收入佔比將

降低

﹡中國海洋發展（０８０４７）溢價近８％配股，購食品貿易零售商３５％股

權

﹡日清食品（０１４７５）「合味道紀念館香港」即將落戶尖沙咀中港城

﹡安領國際（０１４１０）主席向非執董收購股權

﹡宏利投資管理委任陳章龍為財富和資產管理中國區總裁

﹡空中雲匯完成收購港儲值支付工具持牌人ＵｎｉＣａｒｄ

﹡信義玻璃（００８６８）向九龍樂善堂捐款１００萬元

﹡首灃（０１７０３）向控股股東續租石門酒樓鋪位，獲減租一成二

﹡神州租車（００６９９）預期於今年７月前後撤銷上市地位

﹡富通保險與民生銀行（香港）簽訂戰略合作協議，拓展大灣區機遇

﹡港交所（００３８８）２月證券市場日均成交額升１倍，首兩個月新股集資

升近７倍；港交所將於３月２９日實施第二階段市調機制優化措施

﹡絲路物流（００９８８）擬出售加拿大石油公司股權領售權

﹡開拓藥業（０９９３９）治療新冠藥物獲ＦＤＡ批准開展三期臨床

﹡新地Ｐｒｉｎｃｅ Ｃｅｎｔｒａｌ折實入場費６９４﹒７萬元

﹡瑞強（０８４２７）擬折讓近一成半配股，淨籌４９７萬元營運金

﹡消息指生物技術平台Ｎｏｖｏｔｅｃｈ今年在港上市

﹡億達中國（０３６３９）與債務人達成和解協議

﹡據報小米（０１８１０）首款折疊手機即將發布，或於今年上市；首頒跨國

禁訴令，武漢法院禁美商全球其他地區告小米

﹡港鐵（０００６６）「港島南岸」第六期項目將於下周一招收意向；林浩文

料「港島南岸」第六期估值介乎８１億至９１億

﹡天韵國際（０６８３６）四川發展已悉數轉讓其所持公司股份

﹡上坤地產（０６９００）首兩個月合約銷售額４３﹒１億元人民幣

﹡新城發展（０１０３０）２月份合約銷售金額按年升１﹒２６倍至

１２４﹒５億元人民幣

﹡快手（０１０２４）擬推出類似Ｃｌｕｂｈｏｕｓｅ Ａｐｐ，命名「飛船

」



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）智能化經營工具「太好管」周三正式上線

﹡越秀交通（０１０５２）１月路費持穩，廣州北二環高速收入最多



《神州民企》﹡天大藥業（００４５５）斥２５２０萬元收購小兒清熱止咳顆粒技術

﹡世茂集團（００８１３）２月合約銷售額１７０億元人民幣，按年增

１﹒６２倍



《中國要聞》﹡無人駕駛初創輕舟智航完成融資，傳字節跳動首布局

﹡上海及廣州地鐵二維碼實現互聯互通

﹡成立９日淨值高位蒸發１５％，匯安基金兩度道歉

﹡滬深交易所提示國開債交易異常

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周累計收水３００億

﹡中汽協預料內地２月汽車行業銷量同比大增３﹒７倍

﹡長三角鐵路今年預計建設投資超過７５０億元人民幣

﹡傳監管窗口指導銀行控信貸，嚴查經營貸違規流入股樓



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，李克強稱堅決遏制台獨分裂活動



《其他消息》﹡傳立法會增選委會選出議席，蔡子強稱直選成分下降

﹡據報立法會選舉或再推遲至明年９月舉行

﹡中銀香港積極配合預先批核還息不還本計劃延期安排

﹡匯豐表示去年底批出企業還息不還本等貸款涉２３００億

﹡民主派初選案４７人還柙，佩洛西稱北京加速打壓香港

﹡初選案部分還柙人士被安排轉倉，家屬未能即日探訪

﹡警方與證監會搗破「微信女」造市案；瓦解「唱高散貨」洗黑錢集團，拘

１２人檢獲９億財物

﹡律政司突然放棄覆核初選案４被告保釋，包括林景楠楊雪盈等

﹡民陣否認收取任何外國政府或機構資助

﹡政府刊憲落實８月１日起調高股票印花稅率，３月１７日立法會首讀

﹡證監會表示難以估算「唱高散貨」騙案受害人損失，賠償視乎法律程序

﹡市建局表示土瓜灣道榮光街重建項目料提供９００個單位

﹡深股通額度全日用６﹒４億元；滬股通額度全日用２６﹒５億元，陸股通淨

流入逾５億

﹡文華東方裁５８人，集團表示大部分獲調職

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒３４％，四大整體指數齊升

﹡英國修例：ＢＮＯ赤貧入境者或可申領政府資助

﹡金管局表示２月底官方外匯儲備資產按月增加２７億美元

﹡初選案爭議，張舉能促全面檢視法院處理聆訊旁聽安排

﹡ＢＣＴ強積金「可扣稅自願性供款」平均回報１２％



《兩會焦點》﹡工作報告表示堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務；新增地方政府專項債

券額度３﹒６５萬億

﹡中國今年ＧＤＰ目標增６％，赤字率３﹒２％左右

﹡中聯辦表示完善選舉制度充分考慮香港情況，具堅實基礎

﹡今年財政預算支出增１﹒８％，赤字減至３﹒５７萬億

﹡今年經濟增長目標６％，一文看懂政府工作報告

﹡王晨稱完善特首立法會選舉制度修改基本法附件一及二；香港選舉制度缺陷

，反中亂港勢力奪權有機可乘

﹡人行上海總部金鵬輝稱穩慎推進人民幣國際化

﹡自由黨支持人大完善香港選舉制度，有助香港長遠發展

﹡李克強稱十四五期間城鎮調查失業率目標５﹒５％以內；制定２０３０年前

碳排放達峰行動方案；保持宏觀槓桿率穩定，續引導金融向實體讓利

﹡肖鋼稱績差股炒作明顯降溫，是市場逐漸成熟現象

﹡林鄭稱修改基本法附件工作刻不容緩，港府將全力以赴；林鄭歡迎人大審議

完善香港選舉制度，稱會全力配合

﹡香港選舉制改革，劉兆佳料人大定方向常委訂立細節

﹡料首二月出口增超５０％，發改委有底氣完成全年目標

﹡財政部表示今年國防支出預算１３５５３億增長６﹒８％；財政部優化減稅

降費，增值稅起徵點升至銷售額１５萬

﹡梁君彥稱香港完善選舉制度後，議會仍可以有不同聲音

﹡設ＧＤＰ目標６％以上，有利引導發展與今後目標銜接

﹡董建華於人民大會堂跌倒，數人扶起後步行離開會議廳；回應離場時在台上

跌倒，董建華稱一切安好

﹡劉昆稱財政政策不急轉彎，階段性減稅降費適時退出

﹡譚惠珠稱預知選舉法有變，亂港者偷走２０１７年普選

﹡譚耀宗稱人大完善選舉制合憲，立法會選舉或再推遲

﹡大和表示６％以上經濟增速目標顯保守，監管憂通脹重臨

﹡工銀國際表示ＧＤＰ目標易完成，就業等目標更嚴苛

﹡申萬楊成長稱中國將加速海關特殊監管區和自貿區整合

﹡交行唐建偉稱今年經濟增長６％以上目標並不高

﹡商務部研究院表示經濟工作重心將進一步延伸至需求側

﹡澳新銀行表示就業目標為今年首要目標

﹡蘇寧金融研究院表示未來仍需進一步推動新型消費

﹡澳門政府表示全面落實「愛國者治澳」根本原則



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診，８宗本地感染４宗源頭不明

﹡傳世衛疫情起源調查小組將作廢武漢臨時調查報告

﹡荃灣公共圖書館今起關閉消毒，初步確診者曾到訪

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