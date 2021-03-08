《牛熊志選－陳其志》資金部署美團好倉，留意認購證或牛

《牛熊志選》恆指上周先升後跌，並失守５０天線，一度考驗１月尾低位至２８５００點附

近，反彈持續受制５天線，暫宜先行觀望。恆指牛熊證資金流情況，截至周四（４日）過去５個

交易日，恆指牛證合共錄得約１﹒６５億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累

計約３﹒１２億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街

貨主要在收回價２８６００點至２８８９９點之間，累計相當約２０３４張期指合約；熊證街貨

主要在收回價２９９００點至３０１９９點之間累計了相當約１２８４張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至２１﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒８個波幅點至２２﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至３０﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒８個波幅點至

３４﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至３７﹒８％；中石油

（００８５７的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至３９﹒２％；中海油（００８８３）的引伸波幅

下降２﹒７個波幅點至４３﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

２５﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至３１﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至２５﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒４個波幅點至２１﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２７﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，美團的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒２億元資

金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的美團認購證為行使價

約４０４元至４３９元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒２倍至４﹒５倍；牛證方面，資金

留意收回價２７９元至３１８元之間的較貼價條款，收回距離約６﹒８％至１８﹒５％，槓桿約

５﹒０倍至１１﹒６倍。另外，阿里相關認購證及牛證期內錄得約６，４３５﹒０萬元資金淨流

入部署，資金留意行使價２５０元至２６９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒９

倍至９﹒０倍；牛證方面，資金留意收回價２１３元至２２０元之間的較貼價條款，收回距離約

３﹒８％至７﹒２％，槓桿約１１﹒２倍至１６﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內里康的相關認沽證及熊證合共錄得約２８７﹒０萬元資金淨流入

部署。里康認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２０元至２２元附近的中期價外條款，實

際槓桿約３﹒４倍至４﹒３倍；熊證方面，資金主要留意收回價３０元至３２元附近的條款，收

回距離約２４﹒５％至３２﹒６％，槓桿約２﹒７倍至３﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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