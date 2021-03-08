《一周攻略－周進略》債息趨升添波動，短期氣氛回穩中

《一周攻略》剛過去一周，大部分時間，仍然是以債息趨升為主題，投資者繼續相應調整組

合，由債券拋售而起，繼而影響股市組合的風險取態，亦變得保守，近年升得最厲害，最以想像

空間先行的科技新經濟，甚至是比特幣，都一一應聲回落，而即使有通脹預期升溫，也抵不過息

口向上帶來的明顯對比，無息可收的黃金失守近期支持位，而有趣的是，此前相繼明顯造好的大

宗商品，原本正是它們令人聯想到通脹有可能重臨，但經此一疫，亦感到受壓，只有油價在本身

供求因素下，才可倖免一跌。



＊市場央行博奕，系統風險道德危機＊



無論如何，從樂觀正面去想，過去因為零息時代，無論名義或實質利率都近乎零，甚至部分

市場上已見負數，通脹似有若無，催生了很多過度冒險的投機行為，長遠而言，實在有必要調整

一下，市場動態方更為健康，以免真的有系統性風險觸發時，一發不可收拾。

美聯儲當然也明白這一點，而不是市場中人想像般無知，也不是純粹學術研究的理論化。事

實上，局方堅持己見，主席鮑威爾的表態，外界並不受落，正好反映當前局方擔當系統性風險帶

來危機時的角色，背後有一定困難，就是經濟學上大為有名的道德風險，市場明知央行害怕資產

價格系統性大跌的困局，尤其當前有疫情困擾，實體經濟復甦雖可期，但即使有疫苗出台，但一

切仍是乍暖還寒，未有堅實的證據說明回復正常狀態，局方自然不想在目前自找麻煩。



＊央行左右短線利率，卻難操控長期水平＊



問題是，麻煩不自找，卻無自己找上門。幾年來，局方一直堅持通脹要回復２％的目標水平

有難度，中間過程大有必要容許升越此水平好一陣子，方可保證平均來說維持在２％的結果。如

今既有來自大宗商品的價格回升苗頭，姑勿論是否純粹在經濟大跌之後的修復過程必經之路，甚

至只是局方大員之前承認的短期有趨升但中長期未見維持的形態，只要有一點蛛絲馬跡，市場中

人並非省油的燈，自然先炒為敬。當主題起動，債息抽升，長中短期皆有動作，而孳息曲線之陡

斜，總不能說無通脹之預期在內。果如是，投資者都在看好戲，究竟央行會否容許此動作一直進

行，而不主動配合出手干預。

是的，外界原本以為，央行決定了息口。不錯，純粹在極短期的拆借來說，可能有一點這種

力量，但長期的利率走勢，尤其是實質利率的變化，更多是其他基本因素的影響，而不是央行本

身的貨幣政策可以決定或左右的。



＊市場深信央行害怕骨牌效應＊



局方深明此理，但外界把握著央行的關鍵，就是捨不得系統性風險下造成的骨牌效應，如此

，寧鬆莫緊是必然的，君不見退市退不了多少日子，便順應著選情和疫情而告終。如今豈有急急

收緊銀根之理？

尤其值得一提，假如局方所提的信念是正確的，則太快配合市場的債市動作而改變本身的時

間表，將不利稍後通脹預期的逐漸形成以至鞏固，容易虎頭蛇尾，最終真的在大好形勢下，也谷

不起通脹預期，那就更麻煩了。故此，局方目前只能死守於之前的觀點，除非通脹預期真的明顯

持續超越上述目標水平，並有可能失控，才會再急急腳以貨幣政策收緊，但相信此一事件的概率

不高，畢竟過去多年一直維持超低利率和量寬，但只能谷起資產價格，於一般量度物價水平變動

的ＰＰＩ╱ＣＰＩ╱ＰＣＥ等，並未建功。



＊美股上周五回穩，港股本周有望樂觀＊



誠然，以前不行，不代表以後不行，外界如今有所謂商品大行情的說法，認為真的有物價水

平的持續走高，大家走著瞧，但局方看來不容易賣帳。如此一來，便有上周五（５日）所見，美

股中，原來近期由新經濟轉戰舊經濟的轉變開始放慢，果如是，港股的科技股和新經濟部分，應

有一定反彈空間，在本周相對樂觀。不過，保守一點看，仍是且戰且走，不應以近期所見的指數

高位為目標，畢竟很多人經此一疫，傾向短線操作，而很長期的部署，則不易由目前每天恆指幾

百點上落去改變想法。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

