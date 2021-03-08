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08/03/2021 15:26

港股跌幅擴至逾６００點穿２８５００，科指插近７％考驗八千關

　　　　　《經濟通通訊社８日專訊》美債息再度逼近１﹒６％，港股跌幅擴至逾６００點穿
２８５００，新報２８４５８，跌６３９點或跌２﹒２０％，主板成交２３４９﹒１８億元。國
企指數報１１００６，跌２８５點或跌２﹒５３％。恆生科技指數報８０３９，跌５９４點或跌
６﹒８９％，考驗八千大關。
　　即月期指新報２８３８４，跌５０８點，低水７５點。即月國指期貨報１１０１３，跌２４
８點，高水６點。即月科指期貨新報８０３４，跌５０３點，高水１３點。
　　上證綜合指數報３４２１，跌８０點或跌２﹒３０％，成交４５３８﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８６３，跌５４８點或跌３﹒８１％，成交５２５４﹒２８億元人民幣

　　科指股普遍向下，美團（０３６９０）跌９﹒２５８％，報３０５﹒８００元，以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒９３％。小米（０１８１０）跌８﹒７９３％，報２２﹒３０
０元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒６９％。

　　表列十大跌幅恆指成分股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明（０２２６９）　　　７９﹒７００元　　跌１０﹒９５０％
　　吉利（００１７５）　　　２１﹒８５０元　　跌１０﹒２６７％
　　美團（０３６９０）　　３０５﹒８００元　　　跌９﹒２５８％
　　小米（０１８１０）　　　２２﹒３００元　　　跌８﹒７９３％
　　舜宇（０２３８２）　　１７４﹒４００元　　　跌７﹒５２９％
　　銀娛（０００２７）　　　６８﹒６００元　　　跌６﹒７３０％
　　安踏（０２０２０）　　１１３﹒６００元　　　跌６﹒５０２％
　　港交所（００３８８）　４５０﹒６００元　　　跌６﹒０８６％
　　騰訊（００７００）　　６４３﹒０００元　　　跌５﹒３０２％
　　申洲（０２３１３）　　１５３﹒０００元　　　跌４﹒６７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｃ）

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