港股跌幅擴至逾６００點穿２８５００，科指插近７％考驗八千關

《經濟通通訊社８日專訊》美債息再度逼近１﹒６％，港股跌幅擴至逾６００點穿

２８５００，新報２８４５８，跌６３９點或跌２﹒２０％，主板成交２３４９﹒１８億元。國

企指數報１１００６，跌２８５點或跌２﹒５３％。恆生科技指數報８０３９，跌５９４點或跌

６﹒８９％，考驗八千大關。

即月期指新報２８３８４，跌５０８點，低水７５點。即月國指期貨報１１０１３，跌２４

８點，高水６點。即月科指期貨新報８０３４，跌５０３點，高水１３點。

上證綜合指數報３４２１，跌８０點或跌２﹒３０％，成交４５３８﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１３８６３，跌５４８點或跌３﹒８１％，成交５２５４﹒２８億元人民幣

。

科指股普遍向下，美團（０３６９０）跌９﹒２５８％，報３０５﹒８００元，以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅１７﹒９３％。小米（０１８１０）跌８﹒７９３％，報２２﹒３０

０元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒６９％。



表列十大跌幅恆指成分股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明（０２２６９） ７９﹒７００元 跌１０﹒９５０％

吉利（００１７５） ２１﹒８５０元 跌１０﹒２６７％

美團（０３６９０） ３０５﹒８００元 跌９﹒２５８％

小米（０１８１０） ２２﹒３００元 跌８﹒７９３％

舜宇（０２３８２） １７４﹒４００元 跌７﹒５２９％

銀娛（０００２７） ６８﹒６００元 跌６﹒７３０％

安踏（０２０２０） １１３﹒６００元 跌６﹒５０２％

港交所（００３８８） ４５０﹒６００元 跌６﹒０８６％

騰訊（００７００） ６４３﹒０００元 跌５﹒３０２％

申洲（０２３１３） １５３﹒０００元 跌４﹒６７３％

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（ｅｃ）

