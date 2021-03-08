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即市新聞

08/03/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》美元指數創三個月高，市場避險情緒仍在升溫

　　《專家之言》港股上周五（５日）出現先低開後修復的行情走勢，但是短期震盪該仍未過去
。恆指走了一波兩連跌，再跌了有接近１４０點，雖然仍能險守２９０００點關口來收盤，但是
在盤中曾一度低見２８５００點水平，要注意盤面已有進一步弱化的跡象，後市有繼續以向下發
展為主流。股債齊跌的情況，已引發起資金流向美元避險，美元指數已回升至９２的三個多月來
最高。在情況未能有所清晰之前，相信高估值的成長股，尤其是前期漲幅巨大的，仍將面對下調
壓力。另一方面，港匯亦見明顯轉弱了，最新報１美元兌７﹒７６３８港元，是一年來的最弱水
平，要提防也會對港股盤面構成影響。

＊估計後市向下發展為主流＊

　　恆指出現先跌後修復，在盤中曾一度下跌７２４點低見２８５１３點，資金有初部趁低抄進
情況，是令到跌幅有所收窄的原因。低估值高股息的內銀股和中資電訊股，繼續成為資金避風港
，其中，工行（０１３９８）和中移動（００９４１），分別漲了有３％以上，是漲幅最大的指
數股。恆指收盤報２９０９８點，下跌１３８點或０﹒４７％。國指收盤報１１２９２點，下跌
３３點或０﹒２９％。另外，港股主板成交金額在跌市中進一步增加至２４０４億多元，而沽空
金額有３３５﹒８億元，沽空比例１３﹒９７％。至於升跌股數比例是７１７：１２８６，日內
漲幅超過１１％的股票有４５隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４５隻。
　　目前，港股未能擺脫調整格局發展，估計後市仍將以向下發展為主流。以恆指來看，反彈阻
力區維持在２９５００至２９８００點，要升破此阻力區後才可扭轉弱勢，否則的話，估計將繼
續向下朝著２８０００點來進發。現階段，由於市場氣氛已轉為謹慎，一方面，促使了盤內資金
出現積極尋找避風港的舉措，而這種輪流避的行為，可以給到市場帶來一定的維穩作用，盤面未
致於全面向淡，但這種狀態還是來得比較脆弱的。

＊維持謹慎警惕，未宜激進撈底＊

　　另一方面，市場謹慎的氛圍，也會影響壓制了股份的彈性，尤其是前期漲幅巨大的高估值成
長股，雖然他們的股價在過去三周已從高位回落了挺多，但是目前仍難以寄望有大幅反彈回升的
出現。操作上，建議還是要維持謹慎警惕性，未宜過於激進撈底。而美國２月消費物價指數ＣＰ
Ｉ將於周三（１０日）公布，美聯儲議息會議也將會在１７和１８日舉行，相信都是會影響到美
國債息率走勢的重要消息，宜多加注視。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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